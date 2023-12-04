Под Челябинском в ДТП пострадал годовалый ребенок

На дороге в поселок Старокамышинск под Челябинском произошло ДТП. Столкнулись Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, среди пострадавших оказался годовалый пассажир одного из транспортных средств.
«В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Aveo — мужчина и ребенок 2022 года рождения. А также водитель другого транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с немецкой седаном. На место ДТП оперативно прибыли медицинские работники, которые оказали помощь пострадавшим.
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