04 декабря 2023

Под Челябинском в ДТП пострадал годовалый ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку была оказана необходимая медпомощь Фото:

На дороге в поселок Старокамышинск под Челябинском произошло ДТП. Столкнулись Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, среди пострадавших оказался годовалый пассажир одного из транспортных средств.

«В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Aveo — мужчина и ребенок 2022 года рождения. А также водитель другого транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с немецкой седаном. На место ДТП оперативно прибыли медицинские работники, которые оказали помощь пострадавшим.

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На дороге в поселок Старокамышинск под Челябинском произошло ДТП. Столкнулись Chevrolet Aveo и Volkswagen Polo. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, среди пострадавших оказался годовалый пассажир одного из транспортных средств. «В результате ДТП пострадали пассажиры Chevrolet Aveo — мужчина и ребенок 2022 года рождения. А также водитель другого транспортного средства», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. По предварительным данным, водитель Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с немецкой седаном. На место ДТП оперативно прибыли медицинские работники, которые оказали помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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