Курганский подросток получил медаль МЧС России. Фото

05 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Добровольцы из пожарной охраны за год спасли 68 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День волонтера курганские спасатели наградили подростка медалью МЧС России «За спасение на пожаре». Несколько других добровольных спасателей тоже отметили наградами. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Центре противопожарной пропаганды главного управления наградили лучших из лучших. Медаль МЧС России „За спасение на пожаре“ вручили пятнадцатилетнему подростку Михаилу Широкову из Половинского муниципального округа. Он помог спастись своим родным из ночного пожара в доме», — написано в telegram-канале. Также награды удостоился Илья Авсиевич из Каргапольского муниципального округа, который спас двух соседей из горящего дома. Кроме того, Николаю Терещенко вручили почетную грамоту МЧС России за помощь в эвакуации Сычевского психоневрологического интерната при природном пожаре. Еще один спасатель Владимир Серков из Варгашинского муниципального округа получил медаль «За спасение погибающих на водах» — он вытащил из котлована тонущего мальчика. По данным МЧС, за год добровольная пожарная охрана 223 раза выезжала на ликвидацию пожаров. Добровольными пожарными было спасено 68 человек. Добровольцев-спасателей наградили медалями, грамотами и благодарственными письмами МЧС России Фото: telegram-канал «МЧС Курганской области», https://t.me/kurgan45mchs

В День волонтера курганские спасатели наградили подростка медалью МЧС России «За спасение на пожаре». Несколько других добровольных спасателей тоже отметили наградами. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Курганской области». «В Центре противопожарной пропаганды главного управления наградили лучших из лучших. Медаль МЧС России „За спасение на пожаре“ вручили пятнадцатилетнему подростку Михаилу Широкову из Половинского муниципального округа. Он помог спастись своим родным из ночного пожара в доме», — написано в telegram-канале. Также награды удостоился Илья Авсиевич из Каргапольского муниципального округа, который спас двух соседей из горящего дома. Кроме того, Николаю Терещенко вручили почетную грамоту МЧС России за помощь в эвакуации Сычевского психоневрологического интерната при природном пожаре. Еще один спасатель Владимир Серков из Варгашинского муниципального округа получил медаль «За спасение погибающих на водах» — он вытащил из котлована тонущего мальчика. По данным МЧС, за год добровольная пожарная охрана 223 раза выезжала на ликвидацию пожаров. Добровольными пожарными было спасено 68 человек.