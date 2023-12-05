В Челябинске ФСБ задержала VIP-руководителя службы судебных приставов региона

В Челябинске задержана первый заместитель главы УФССП региона Захарова

В доме и на месте работы Полины Захаровой ФСБ проводились оперативно-следственные мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов Полину Захарову. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ей вменяют превышение должностных полномочий.

«Захарову подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) при обращении с арестованным имуществом. Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», — рассказал источник.

По данным URA.RU, оперативно-следственные мероприятия проводились, как на рабочем месте Захаровой, так и по месту жительства. Работа продолжается.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УФССП региона. Там на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались.