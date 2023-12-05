В Челябинске ФСБ задержала VIP-руководителя службы судебных приставов региона

В Челябинске задержана первый заместитель главы УФССП региона Захарова
© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
В доме и на месте работы Полины Захаровой ФСБ проводились оперативно-следственные мероприятия Фото:

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов Полину Захарову. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ей вменяют превышение должностных полномочий.

«Захарову подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) при обращении с арестованным имуществом. Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», — рассказал источник.

По данным URA.RU, оперативно-следственные мероприятия проводились, как на рабочем месте Захаровой, так и по месту жительства. Работа продолжается.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УФССП региона. Там на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались.

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В Челябинске сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника регионального управления федеральной службы судебных приставов Полину Захарову. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ей вменяют превышение должностных полномочий. «Захарову подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) при обращении с арестованным имуществом. Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», — рассказал источник. По данным URA.RU, оперативно-следственные мероприятия проводились, как на рабочем месте Захаровой, так и по месту жительства. Работа продолжается. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой УФССП региона. Там на звонок не ответили. В пресс-службе СКР по региону от комментариев пока воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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