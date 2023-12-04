04 декабря 2023

В ХМАО составлен рейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Восточный. Курган, крыша, ремонт крыши, крыша дома, капремонт, ремонт
В Сургуте за капремонт не платят собственники 16 тысяч помещений Фото:

Фонд капитального ремонта ХМАО составил антирейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт. Информация об этом была опубликована на сайте фонда.

«Чемпион как по количеству должников, так и по сумме неплатежей — Сургут. Там крупные задолженности имеют собственники чуть больше 16 тысяч помещений. Это на 200 меньше, чем полгода назад. В пятерке лидеров также города Нижневартовск — 13435, Нефтеюганск — 4047 и самый большой в Югре по территории Сургутский район — 3229», — указано на сайте.

Задолженности более миллиона рублей зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. «В списке должников — собственники не только квартир, но и нежилых, коммерческих, торговых площадей. Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах. Они тоже умудряются накопить впечатляющие долги. Например, житель Нефтеюганска просрочил по взносам почти 185 тысяч рублей, а также накопил 65 тысяч рублей пени», — указано на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%.

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Фонд капитального ремонта ХМАО составил антирейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт. Информация об этом была опубликована на сайте фонда. «Чемпион как по количеству должников, так и по сумме неплатежей — Сургут. Там крупные задолженности имеют собственники чуть больше 16 тысяч помещений. Это на 200 меньше, чем полгода назад. В пятерке лидеров также города Нижневартовск — 13435, Нефтеюганск — 4047 и самый большой в Югре по территории Сургутский район — 3229», — указано на сайте. Задолженности более миллиона рублей зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. «В списке должников — собственники не только квартир, но и нежилых, коммерческих, торговых площадей. Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах. Они тоже умудряются накопить впечатляющие долги. Например, житель Нефтеюганска просрочил по взносам почти 185 тысяч рублей, а также накопил 65 тысяч рублей пени», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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