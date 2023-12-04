В ХМАО составлен рейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт

05 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Сургуте за капремонт не платят собственники 16 тысяч помещений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фонд капитального ремонта ХМАО составил антирейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт. Информация об этом была опубликована на сайте фонда. «Чемпион как по количеству должников, так и по сумме неплатежей — Сургут. Там крупные задолженности имеют собственники чуть больше 16 тысяч помещений. Это на 200 меньше, чем полгода назад. В пятерке лидеров также города Нижневартовск — 13435, Нефтеюганск — 4047 и самый большой в Югре по территории Сургутский район — 3229», — указано на сайте. Задолженности более миллиона рублей зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. «В списке должников — собственники не только квартир, но и нежилых, коммерческих, торговых площадей. Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах. Они тоже умудряются накопить впечатляющие долги. Например, житель Нефтеюганска просрочил по взносам почти 185 тысяч рублей, а также накопил 65 тысяч рублей пени», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%.

Фонд капитального ремонта ХМАО составил антирейтинг городов, где жители больше всего задолжали за капремонт. Информация об этом была опубликована на сайте фонда. «Чемпион как по количеству должников, так и по сумме неплатежей — Сургут. Там крупные задолженности имеют собственники чуть больше 16 тысяч помещений. Это на 200 меньше, чем полгода назад. В пятерке лидеров также города Нижневартовск — 13435, Нефтеюганск — 4047 и самый большой в Югре по территории Сургутский район — 3229», — указано на сайте. Задолженности более миллиона рублей зарегистрированы в Сургуте, Нефтеюганске и Урае. «В списке должников — собственники не только квартир, но и нежилых, коммерческих, торговых площадей. Что касается владельцев квартир в многоквартирных домах. Они тоже умудряются накопить впечатляющие долги. Например, житель Нефтеюганска просрочил по взносам почти 185 тысяч рублей, а также накопил 65 тысяч рублей пени», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО после Нового года увеличится размер взносов на капремонт домов. Объемы минимальных взносов за квадратный метр выросли на 5%.