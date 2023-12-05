В Свердловской области копщики нашли три трупа в чужой могиле

Рабочие наткнулись на тела, когда копали могилу Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Шаля (Свердловская область) рабочие, копавшие могилу для покойницы, обнаружили в земле три трупа. Об этом они сообщили в полицию, но представитель ведомства якобы повел себя странно — попросил рабочих закопать трупы глубже.

«Сотрудник полиции Юрий Д. приказал нам углубить яму, закопать данные трупы глубже, чтобы после этого захоронить покойную Азовцеву, не сообщая родственникам последней. Что мы и сделали. Никто эти трупы никуда не забирал и никуда не увозил, мне показалось это странным», — следует из объяснения одного из рабочих, данного следователю. Документ публикует E1.RU.

В итоге бесхозные трупы закопали глубже, сверху похоронили женщину. Рабочие написали заявление в Следственный комитет с просьбой устроить проверку, но выкапывать трупы и проверять действия сотрудников полиции там якобы отказались. По данным URA.RU, смерть неизвестных не носит криминальный характер. Агентство обратилось за комментарием в СУ СКР по Свердловской области, там воздержались от общения.

Родственница умершей женщины, которую по сути похоронили в одной могиле с неизвестными, в негодовании. «Если такая ситуация случилась — почему другое место не предложили? Зачем такую гадость делать? У нас просто шок. Могли хотя бы просто сказать нам, что там могила чужая. Сказать: давайте перезахороним. Как они с такой „прелестью“ живут в голове?», — возмущается она.