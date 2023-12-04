04 декабря 2023

В ЯНАО суд вынес приговор водителю, сбившему девочек на переходе

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В Губкинском водителя, сбившего двух девочек, отправили в колонию Фото:

В Губкинском (ЯНАО) суд приговорил к реальному сроку водителя, который в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Суд приговорил [водителя, устроившего ДТП] к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденный лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в пользу детей компенсации морального в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Пьяный водитель устроил ДТП на улице Нефтяников в Губкинском 17 июля. Он сбил двух девочек 2010 и 2017 годов рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на встречную полосу и протаранил Opel. Дети были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, в отношении виновника возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». По факту происшествия прокуратурой была организована проверка.

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В Губкинском (ЯНАО) суд приговорил к реальному сроку водителя, который в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух девочек, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Суд приговорил [водителя, устроившего ДТП] к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осужденный лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года. Кроме того, удовлетворен иск прокуратуры о взыскании в пользу детей компенсации морального в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Пьяный водитель устроил ДТП на улице Нефтяников в Губкинском 17 июля. Он сбил двух девочек 2010 и 2017 годов рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего выехал на встречную полосу и протаранил Opel. Дети были доставлены в больницу с тяжелыми травмами, в отношении виновника возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» и «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». По факту происшествия прокуратурой была организована проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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