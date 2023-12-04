04 декабря 2023

«Почта России» ищет начальника отделения, в которое не могли попасть курганцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание почты России. Курган, почта россии, главпочтамт курган, здание главпочтамта
«Почта России» в Введенском в ближайшее время вернется к обычному режиму работы (архивное фото) Фото:

В курганское отделение «Почты России» в селе Введенское ищут кандидата на должность начальника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее данное отделение было закрыто из-за нехватки кадров. Почтальоны и местные жители не могли попасть в помещение, чтобы получить заказы.

«Мы уже приняли на это отделение оператора. Сейчас он проходит обучение и скоро приступит к работе. Также ведем подбор кандидата на вакансию начальника отделения. Штат почтальонов в отделении укомплектован, они продолжают обслуживать жителей по графику: доставляют письма, газеты и пенсии», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Сообщается, что само отделение возобновило работу с 4 декабря, однако работает по временному режиму: со вторника по субботу и с 9:00 до 13:00. Журналисту пояснили, что в остальное время сотрудники не принимают посетителей и не обрабатывают почту. «В ближайшее время отделение вернется к обычному режиму работы», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Почты России».

Ранее URA.RU писало, что «Почта России» из-за нового графика вынуждала курганцев отпрашиваться с работы. В отделениях жители выстраивались в большие очереди, чтобы получить письма и посылки.

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В курганское отделение «Почты России» в селе Введенское ищут кандидата на должность начальника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее данное отделение было закрыто из-за нехватки кадров. Почтальоны и местные жители не могли попасть в помещение, чтобы получить заказы. «Мы уже приняли на это отделение оператора. Сейчас он проходит обучение и скоро приступит к работе. Также ведем подбор кандидата на вакансию начальника отделения. Штат почтальонов в отделении укомплектован, они продолжают обслуживать жителей по графику: доставляют письма, газеты и пенсии», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что само отделение возобновило работу с 4 декабря, однако работает по временному режиму: со вторника по субботу и с 9:00 до 13:00. Журналисту пояснили, что в остальное время сотрудники не принимают посетителей и не обрабатывают почту. «В ближайшее время отделение вернется к обычному режиму работы», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Почты России». Ранее URA.RU писало, что «Почта России» из-за нового графика вынуждала курганцев отпрашиваться с работы. В отделениях жители выстраивались в большие очереди, чтобы получить письма и посылки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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