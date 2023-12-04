«Почта России» ищет начальника отделения, в которое не могли попасть курганцы

05 декабря 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

«Почта России» в Введенском в ближайшее время вернется к обычному режиму работы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганское отделение «Почты России» в селе Введенское ищут кандидата на должность начальника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее данное отделение было закрыто из-за нехватки кадров. Почтальоны и местные жители не могли попасть в помещение, чтобы получить заказы. «Мы уже приняли на это отделение оператора. Сейчас он проходит обучение и скоро приступит к работе. Также ведем подбор кандидата на вакансию начальника отделения. Штат почтальонов в отделении укомплектован, они продолжают обслуживать жителей по графику: доставляют письма, газеты и пенсии», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что само отделение возобновило работу с 4 декабря, однако работает по временному режиму: со вторника по субботу и с 9:00 до 13:00. Журналисту пояснили, что в остальное время сотрудники не принимают посетителей и не обрабатывают почту. «В ближайшее время отделение вернется к обычному режиму работы», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Почты России». Ранее URA.RU писало, что «Почта России» из-за нового графика вынуждала курганцев отпрашиваться с работы. В отделениях жители выстраивались в большие очереди, чтобы получить письма и посылки.

В курганское отделение «Почты России» в селе Введенское ищут кандидата на должность начальника. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее данное отделение было закрыто из-за нехватки кадров. Почтальоны и местные жители не могли попасть в помещение, чтобы получить заказы. «Мы уже приняли на это отделение оператора. Сейчас он проходит обучение и скоро приступит к работе. Также ведем подбор кандидата на вакансию начальника отделения. Штат почтальонов в отделении укомплектован, они продолжают обслуживать жителей по графику: доставляют письма, газеты и пенсии», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Сообщается, что само отделение возобновило работу с 4 декабря, однако работает по временному режиму: со вторника по субботу и с 9:00 до 13:00. Журналисту пояснили, что в остальное время сотрудники не принимают посетителей и не обрабатывают почту. «В ближайшее время отделение вернется к обычному режиму работы», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Почты России». Ранее URA.RU писало, что «Почта России» из-за нового графика вынуждала курганцев отпрашиваться с работы. В отделениях жители выстраивались в большие очереди, чтобы получить письма и посылки.