В Кургане «Почта России» перешла на новый график Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в отделениях «Почты России» жители встали в большие очереди, чтобы получить письма и посылки. Отмечают, что это произошло из-за смены графика работы в филиале компании в городе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Они раньше работали с 8:00 до 20:00, теперь с 9:00 до 18:00. Люди толпами и часами стоят в очередях, ругаются все, работники ничего сделать не могут, видимо руководство такие решения приняли», — рассказал URA.RU источник.

Журналист агентства URA.RU также заметила очереди в обеденное время. Отмечается, что многие жители стараются прийти за посылками в обеденное время, так как после работы им это сделать не удается. Некоторые курганцы, со слов источника, вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы прийти в почтовое отделение.

Между тем, очереди возникли из-за того, что несколько отделений «Почты России» закрылись. Источник отмечает, что часть курганцев вынуждена получить свои посылки и письма на Главпочтамте, так как их туда перевели после закрытия. Отмечается, что по новому графику почтовые отделения будут работать ежедневно (раньше они работали только в будние дни).



Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу «Почти России». На момент публикации ответ получить не удалось. Информацию пришлют позже.

Ранее URA.RU писало, что курганцы завалили жалобами отделения «Почты России». Больше всего обращений от жителей поступают из-за закрытия центров выдачи посылок и писем.