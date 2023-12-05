Иркутский суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве школьника на два месяца

05 декабря 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Обвиняемого в убийстве подростка в Иркутске отправили под стражу на три месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника, а также двух фигурантов дела. Об этом сообщает областная прокуратура. «Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании всем обвиняемым меры пресечения. Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца. По остальным судебные процессы и расследование продолжаются», — передает прокуратура Иркутской области в своем telegram-канале. Иркутского школьника убили на остановке 3 декабря. Тогда группа неизвестных из шести человек подошла к парню и спросила «Ты из какого района, чушпан?» Один из нападавших нанес ножевой удар в горло своей жертве в результате чего мальчик погиб. По изначальной версии инцидент связали с негативным влиянием российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако авторы сериала настаивают, что инцидент никак не связан с их произведением. Обвиняемый в убийстве также пояснил, что не смотрел «Слово пацана». Сам сериал начали проверять СК и Роскомнадзор, передают «Дни.ру».

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника, а также двух фигурантов дела. Об этом сообщает областная прокуратура. «Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании всем обвиняемым меры пресечения. Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца. По остальным судебные процессы и расследование продолжаются», — передает прокуратура Иркутской области в своем telegram-канале. Иркутского школьника убили на остановке 3 декабря. Тогда группа неизвестных из шести человек подошла к парню и спросила «Ты из какого района, чушпан?» Один из нападавших нанес ножевой удар в горло своей жертве в результате чего мальчик погиб. По изначальной версии инцидент связали с негативным влиянием российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако авторы сериала настаивают, что инцидент никак не связан с их произведением. Обвиняемый в убийстве также пояснил, что не смотрел «Слово пацана». Сам сериал начали проверять СК и Роскомнадзор, передают «Дни.ру».