Иркутский суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве школьника на два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Обвиняемого в убийстве подростка в Иркутске отправили под стражу на три месяца Фото:

Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника, а также двух фигурантов дела. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании всем обвиняемым меры пресечения. Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца. По остальным судебные процессы и расследование продолжаются», — передает прокуратура Иркутской области в своем telegram-канале.

Иркутского школьника убили на остановке 3 декабря. Тогда группа неизвестных из шести человек подошла к парню и спросила «Ты из какого района, чушпан?» Один из нападавших нанес ножевой удар в горло своей жертве в результате чего мальчик погиб. По изначальной версии инцидент связали с негативным влиянием российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако авторы сериала настаивают, что инцидент никак не связан с их произведением. Обвиняемый в убийстве также пояснил, что не смотрел «Слово пацана». Сам сериал начали проверять СК и Роскомнадзор, передают «Дни.ру».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу обвиняемого в убийстве 15-летнего школьника, а также двух фигурантов дела. Об этом сообщает областная прокуратура. «Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании всем обвиняемым меры пресечения. Октябрьский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемого в убийстве и двух обвиняемых в хулиганстве под стражу на два месяца. По остальным судебные процессы и расследование продолжаются», — передает прокуратура Иркутской области в своем telegram-канале. Иркутского школьника убили на остановке 3 декабря. Тогда группа неизвестных из шести человек подошла к парню и спросила «Ты из какого района, чушпан?» Один из нападавших нанес ножевой удар в горло своей жертве в результате чего мальчик погиб. По изначальной версии инцидент связали с негативным влиянием российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако авторы сериала настаивают, что инцидент никак не связан с их произведением. Обвиняемый в убийстве также пояснил, что не смотрел «Слово пацана». Сам сериал начали проверять СК и Роскомнадзор, передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...