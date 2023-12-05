Экипаж самолета, летевшего в Анталию из Екатеринбурга, пожаловался на шасси

Перед вылетом экипаж пожаловался на стойку шасси
У самолета «Турецких авиалиний» перед вылетом из Екатеринбурга в Анталью 4 декабря возникли проблемы с шасси. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident.
«Экипаж воздушного судна после выкатывания со стоянки доложил о проблеме со стойкой шасси. Самолет А-321, рейс STW1714 Екатеринбург — Анталья», — говорится в сообщении. При этом, согласно данным сервиса по отслеживанию полетов flightaware.com, самолет вылетел из Екатеринбурга по расписанию.
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