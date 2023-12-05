Что известно о 16-летней девушке, покончившей с собой в Свердловской области. Фото

Покончившая с собой 16-летняя свердловчанка сбегала из дома перед смертью

05 декабря 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Подросток вместе с мамой переехала из Перми в Качканар (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае 16-летняя Алиса М. несколько раз сбегала из дома из-за отношений с мамой. Потом семья переехала в Качканар (Свердловская область), сообщил URA.RU источник из окружения юной девушки. 4 декабря стало известно, что подросток покончил с собой. «Алиса толком ни с кем не общалась. С первого класса она была тихой. Пару раз сбегала из дома из-за отношений с мамой, которая была зависимой от алкоголя», — рассказал собеседник агентства. Несовершеннолетняя училась в одной из школ [поселка] Теплой горы (Пермский край), была хорошисткой. Конфликтов с другими учениками у нее не было, уточнил инсайдер. «Она всегда была прилично одета, но порой у них дома было нечего покушать», — добавил источник. В Качканар семья переехала, чтобы Алиса поступила в колледж. В Свердловской области подросток жил с мамой и отчимом. Ее родной отец остался в Теплой горе, считает инсайдер. Корреспондент агентства связался с ним, но он не отвечает на сообщения в мессенджере. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов мамы погибшей девочки. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Силовики организовали проверку по факту смерти 16-летней Алисы. Ее тело нашли в туалете. Ранее она уже пыталась покончить с собой, но ее остановила мать, пишет telegram-канал Ural Mash. В СКР по Свердловской области официально не комментируют гибель несовершеннолетней. Фотография, которую Алиса опубликовала в 2019 году Фото: соцсети погибшей Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае 16-летняя Алиса М. несколько раз сбегала из дома из-за отношений с мамой. Потом семья переехала в Качканар (Свердловская область), сообщил URA.RU источник из окружения юной девушки. 4 декабря стало известно, что подросток покончил с собой. «Алиса толком ни с кем не общалась. С первого класса она была тихой. Пару раз сбегала из дома из-за отношений с мамой, которая была зависимой от алкоголя», — рассказал собеседник агентства. Несовершеннолетняя училась в одной из школ [поселка] Теплой горы (Пермский край), была хорошисткой. Конфликтов с другими учениками у нее не было, уточнил инсайдер. «Она всегда была прилично одета, но порой у них дома было нечего покушать», — добавил источник. В Качканар семья переехала, чтобы Алиса поступила в колледж. В Свердловской области подросток жил с мамой и отчимом. Ее родной отец остался в Теплой горе, считает инсайдер. Корреспондент агентства связался с ним, но он не отвечает на сообщения в мессенджере. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов мамы погибшей девочки. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Силовики организовали проверку по факту смерти 16-летней Алисы. Ее тело нашли в туалете. Ранее она уже пыталась покончить с собой, но ее остановила мать, пишет telegram-канал Ural Mash. В СКР по Свердловской области официально не комментируют гибель несовершеннолетней.