Что известно о 16-летней девушке, покончившей с собой в Свердловской области. Фото

Покончившая с собой 16-летняя свердловчанка сбегала из дома перед смертью
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Подросток вместе с мамой переехала из Перми в Качканар (архивное фото) Фото:

В Пермском крае 16-летняя Алиса М. несколько раз сбегала из дома из-за отношений с мамой. Потом семья переехала в Качканар (Свердловская область), сообщил URA.RU источник из окружения юной девушки. 4 декабря стало известно, что подросток покончил с собой.

«Алиса толком ни с кем не общалась. С первого класса она была тихой. Пару раз сбегала из дома из-за отношений с мамой, которая была зависимой от алкоголя», — рассказал собеседник агентства. Несовершеннолетняя училась в одной из школ [поселка] Теплой горы (Пермский край), была хорошисткой. Конфликтов с другими учениками у нее не было, уточнил инсайдер.

«Она всегда была прилично одета, но порой у них дома было нечего покушать», — добавил источник. В Качканар семья переехала, чтобы Алиса поступила в колледж. В Свердловской области подросток жил с мамой и отчимом. Ее родной отец остался в Теплой горе, считает инсайдер. Корреспондент агентства связался с ним, но он не отвечает на сообщения в мессенджере.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов мамы погибшей девочки. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться.

Силовики организовали проверку по факту смерти 16-летней Алисы. Ее тело нашли в туалете. Ранее она уже пыталась покончить с собой, но ее остановила мать, пишет telegram-канал Ural Mash. В СКР по Свердловской области официально не комментируют гибель несовершеннолетней.

Фотография, которую Алиса опубликовала в 2019 году
Фотография, которую Алиса опубликовала в 2019 году
Фото:
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В Пермском крае 16-летняя Алиса М. несколько раз сбегала из дома из-за отношений с мамой. Потом семья переехала в Качканар (Свердловская область), сообщил URA.RU источник из окружения юной девушки. 4 декабря стало известно, что подросток покончил с собой. «Алиса толком ни с кем не общалась. С первого класса она была тихой. Пару раз сбегала из дома из-за отношений с мамой, которая была зависимой от алкоголя», — рассказал собеседник агентства. Несовершеннолетняя училась в одной из школ [поселка] Теплой горы (Пермский край), была хорошисткой. Конфликтов с другими учениками у нее не было, уточнил инсайдер. «Она всегда была прилично одета, но порой у них дома было нечего покушать», — добавил источник. В Качканар семья переехала, чтобы Алиса поступила в колледж. В Свердловской области подросток жил с мамой и отчимом. Ее родной отец остался в Теплой горе, считает инсайдер. Корреспондент агентства связался с ним, но он не отвечает на сообщения в мессенджере. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов мамы погибшей девочки. Агентство готово предоставить ей возможность высказаться. Силовики организовали проверку по факту смерти 16-летней Алисы. Ее тело нашли в туалете. Ранее она уже пыталась покончить с собой, но ее остановила мать, пишет telegram-канал Ural Mash. В СКР по Свердловской области официально не комментируют гибель несовершеннолетней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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