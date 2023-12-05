Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в точках при многоквартирных жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Принятое сегодня решение [о запрете „наливаек“] — это ответ на запрос общества. <…> Регионы получат право запрещать продажу алкогольных напитков <…> в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», —
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