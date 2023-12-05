Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

Володин: Госдума в первом чтении запретила продажу алкоголя в жилых домах

05 декабря 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в точках при многоквартирных жилых домах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принятое сегодня решение [о запрете „наливаек“] — это ответ на запрос общества. <…> Регионы получат право запрещать продажу алкогольных напитков <…> в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Еще до этого в Госдуме обсуждали соответствующий запрет.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принятое сегодня решение [о запрете „наливаек“] — это ответ на запрос общества. <…> Регионы получат право запрещать продажу алкогольных напитков <…> в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Еще до этого в Госдуме обсуждали соответствующий запрет.