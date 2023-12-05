Госдума приняла закон о запрете «наливаек»

Володин: Госдума в первом чтении запретила продажу алкоголя в жилых домах
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Прием немецкого консульства в честь Дня германского единства. Екатеринбург, пиво, пивной кран
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в точках при многоквартирных жилых домах Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Принятое сегодня решение [о запрете „наливаек“] — это ответ на запрос общества. <…> Регионы получат право запрещать продажу алкогольных напитков <…> в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Еще до этого в Госдуме обсуждали соответствующий запрет.

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в точках, размещенных в многоквартирных домах. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принятое сегодня решение [о запрете „наливаек“] — это ответ на запрос общества. <…> Регионы получат право запрещать продажу алкогольных напитков <…> в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Еще до этого в Госдуме обсуждали соответствующий запрет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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