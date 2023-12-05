В сериале «Слово пацана» сыграл актер из Тюмени

Уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев сыграл персонажа по прозвищу «Зима» в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«В „Слове пацана“ снялся тюменец. Наш земляк Лев Зулькарнаев — колоритный герой второго плана Зима. Он родился в Тюмени 9 февраля 2000 года, закончил режиссерский факультет ГИТИСа», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
До актерской карьеры Лев учился в Тюмени в Нефтегазовом университете по специальности «Геология». В свои 23 года он уже снялся во множестве успешных проектов, в том числе в нашумевшем триллере «Коса». Мама Льва — Жанна работала на тюменских радиостанциях, отец — предприниматель. В своем telegram-канале Лев также выкладывает стихи собственного авторства и показывает закулисье со съемочных площадок.
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