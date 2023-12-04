В Заксобрании ЯНАО отметили заслуги ямальцев

В Законодательном собрании ЯНАО прошло награждение жителей Ямала. Торжественная встреча прошла в честь 93-й годовщины образования автономного округа и года педагога и наставника. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Почетные грамоты, благодарности и ценные подарки Законодательного Собрания вручены учителям, воспитателям, медицинским работникам, сотрудникам МФЦ, экономистам, юристам, предпринимателям и волонтерам. Всего ко Дню округа наградами окружного парламента отмечены 45 ямальцев», — сообщили на портале Законодательного собрания ЯНАО.
Среди награжденных была Ольга Лалетина, являющаяся председателем салехардской общественной организации «Совет семей военнослужащих». Педагоги детских садов Елена Полякова и Людмила Редикульцева из Салехарда, а также гендиректор компании «Авето» Олеся Быкова, много лет занимающаяся благоустройством окружной столицы.
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