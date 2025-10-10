Гендиректор тюменской компании нанес ущерб бюджету Ямала

Глава компании «Электросельстрой» осужден за мошенничество в ЯНАО
Компания снесла дом, а мусор не утилизовала (архивное фото)
Компания снесла дом, а мусор не утилизовала (архивное фото)

Гендиректор тюменской компании «Электросельстрой» Махмарахим Ризвонов признан виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта в селе Аксарка (ЯНАО). Подрядчик не утилизовал мусор на специализированный полигон. По данным окружной прокуратуры, ущерб муниципальному бюджету превысил 300 тысяч рублей.

«Установлено, что в 2021 году между администрацией Приуральского района и ОАО „Электросельстрой“ заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу нежилых объектов недвижимости, с последующим вывозом для утилизации образовавшихся строительных отходов и мусора на специализированный полигон твердых коммунальных отходов», — сообщается в релизе на сайте надзорного ведомства. Однако подрядчик не исполнил свои обязательства. «Заказчику были представлены фиктивные документы о полном исполнении обязательств, вследствие чего была произведена их оплата», — сообщили в прокуратуре Приуральского района.

Суд признал Ризвонова виновным в мошенничестве в крупном размере и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Также удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба и оставил под арестом квартиру осужденного для обеспечения исполнения приговора. Он пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Уголовное дело вел следственный отдел СУ СК России по ЯНАО. 

По данным открытых источников, ОАО «Электросельстрой» — компания из Тюмени, занималась в том числе разбором и сносом зданий. Ее генеральный директор — Махмарахим Ризвонов. 

