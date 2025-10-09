09 октября 2025

Из мэрии Муравленко уволился главный пиарщик

Мэрия Муравленко лишилась начальника отдела информации и общественных связей. Сегодня Евгений Черниговский числится на этой должности последний день, сообщили источники URA.RU.

«Евгений Валерьевич в отпуске до 10 октября. После отпуска на работу он уже не выйдет», — рассказал инсайдер.

Сам Черниговский эту информацию подтвердил. Он сказал, что увольнение связано с переездом в другой регион и желанием сменить обстановку. «Возможно, там ему уже предложили должность поинтереснее», — предполагают источники.

