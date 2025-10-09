Уроки китайского, йога и авторазборы: как политики ЯНАО спасаются от осенней хандры

Когда за окном серая слякоть, а световой день становится короче, даже те, кто отвечает за судьбу целого региона, ищут способы сохранить бодрость духа. Лидер КПРФ ЯНАО Елена Кукушкина учит китайский язык, а спикер гордумы Ноябрьска Алла Умецкая занимается йогой. Где еще политики находят источники энергии в период, когда погодные условия далеки от летних — в материале URA.RU.
Иностранный язык и утренние ритуалы от Елены Кукушкиной
Глава КПРФ ЯНАО Елена Кукушкина уверена, что лучшая защита от хандры — это постоянное развитие и четкий утренний ритуал. Освоение нового сложного навыка, по ее словам, не оставляет времени на тоску. Работа, которую она называет разносторонней, также является источником энергии. Из ежедневных практик — обязательная утренняя зарядка.
«Читаю, раскраска по номерам, начала изучать китайский язык. У меня пока начало, всего 160 иероглифов и около сотни ключей. А еще утром, пока собираюсь, слушаю телеканал "Красная линия"», — добавляет политик.
Такой подход находит научное подтверждение. Психологи советуют осваивать новые навыки именно осенью. Это тренирует мозг, создает ощущение движения и прогресса, что особенно важно в период, когда природа засыпает.
Холодный душ, плавание и вкусный чай от депутата Денисова
Депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов признается, что темное время года влияет на настроение. Он отмечает, что уменьшение продолжительности светового дня, а также характерные для ноября-января сезонные сумерки способны оказывать заметное влияние на эмоциональное состояние. По его словам, одним из наиболее эффективных способов поддержания настроения является выполнение работы на высоком уровне, что позволяет впоследствии ощутить удовлетворение от достигнутых результатов. Депутат нашел свой рецепт бодрости в контрастных водных процедурах и спорте.
«Ежедневные ритуалы — сварить утром кофе и облиться холодной водой. Очень выручает плавание, поэтому с нетерпением жду ввода в строй нового спортивного комплекса в Салехарде. Для тех, кто чувствует упадок сил, он советует простое, но действенное средство: хорошее настроение при общении с друзьями и вкусный чай с медом. Верующим — храм и мечеть», — делится Денисов.
Его методы перекликаются с рекомендациями неврологов: физическая активность, в частности плавание, является природным антидепрессантом, а контрастный душ помогает организму адаптироваться к стрессу . Социальные связи, которым депутат уделяет внимание, психологи называют мощной поддержкой для психики в этот сложный период.
Наполнить жизнь правильными вещами стремится депутат Максим Солодов
Депутат Заксобрания ЯНАО Максим Солодов занимает бескомпромиссную позицию в отношении сезонной хандры. Свою жизнь он наполняет работой, семьей и помощью бойцам СВО.
«Вообще никогда о такой ерунде думать, как осенняя хандра, магнитные бури и прочее... Когда думать о какой-то осенней хандре, это глупости какие-то. Все хандры осенние и весенние в головах у нас. Надо наполнять свою жизнь правильными вещами. И никакая хандра тогда вообще не будет вас беспокоить», — утверждает Солодов.
Психологи подтверждают, что планирование приятных и важных событий, ощущение собственной полезности и сосредоточенность на конкретных задачах создают мощный внутренний ресурс и действительно помогают противостоять апатии.
«Мы вот сейчас с парнями... готовим Волгу, в ближайшее время пойдет ребятам, нашим бойцам, будет выполнять боевые задачи... Колеса ищем, находим, аккумуляторы, генераторы... Когда думать о какой-то осенней хандре?» — риторически спрашивает депутат.
Йога, прогулки и время для размышлений Аллы Умецкой
Спикер гордумы Ноябрьска Алла Умецкая подходит к вопросу системно и делится целым арсеналом эффективных практик. Председатель утверждает, что утренняя разминка и йога заряжают энергией, расслабляют мышцы и настраивают на продуктивный день. Важную роль играет время для чтения и размышлений — оно позволяет анализировать ситуации и принимать взвешенные решения, избегая ошибок. Развитие личных увлечений, таких как литература и спорт, помогает отвлечься от проблем и сохранить внутреннюю мотивацию на долгие годы
«Если вы чувствуете упадок сил и апатию из-за плохой погоды, вот несколько советов, которые помогут справиться с этим состоянием: Больше двигайтесь. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, которые поднимают настроение и уменьшают чувство усталости. Чаще бывайте на улице. Хотя погода может быть неблагоприятной, кратковременные прогулки на свежем воздухе принесут пользу и насытят организм кислородом. Занимайтесь любимым делом. Творческая деятельность, чтение интересной книги или просмотр любимых фильмов могут поднять настроение и отвлечь от негативных мыслей. Общайтесь с близкими. Беседуйте с друзьями и семьей, чтобы чувствовать себя нужными и полезными», — советует спикер гордумы.
Ее рекомендации полностью соответствуют советам экспертов в области психического здоровья. Например, даже 30-минутная прогулка в пасмурную погоду помогает мозгу получить необходимую порцию света и способствует выработке витамина D.
Объединяющий рецепт от ямальских политиков
Рецепт прост: не поддаваться унынию, структурировать свой день, находить время для физической активности и хобби, а черпать энергию в общении с близкими и в результатах своего труда. И хотя их личные рецепты отличаются, все они сходятся в одном — осенняя хандра не повод снижать активность, а возможность перезагрузиться и найти новые источники внутренней мотивации.
