В Екатеринбурге машина врезалась в людей на тротуаре. Фото

05 декабря 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Авария произошла на светофоре возле горбольницы №6 (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Рядом с горбольницей №6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства аварии и дадут подробный комментарий позже. В аварии пострадали пешеходы Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Иномарка опрокинулась на тротуар Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Рядом с горбольницей №6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства аварии и дадут подробный комментарий позже.