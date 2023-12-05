В Екатеринбурге машина врезалась в людей на тротуаре. Фото

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Зарисовки. Екатеринбург, пешеходный переход, снежная каша, знак пешеходный переход, светофор в снегу, установка светофора
Авария произошла на светофоре возле горбольницы №6 (архивное фото) Фото:

Рядом с горбольницей №6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

«Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства аварии и дадут подробный комментарий позже.

В аварии пострадали пешеходы
В аварии пострадали пешеходы
Фото:
Иномарка опрокинулась на тротуар
Иномарка опрокинулась на тротуар
Фото:

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Рядом с горбольницей №6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях. «Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства аварии и дадут подробный комментарий позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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