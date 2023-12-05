Авария произошла на светофоре возле горбольницы №6 (архивное фото)
Рядом с горбольницей №6 на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошла авария — иномарка вылетела на тротуар, где перевернулась. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Как сказал водитель, перестраивался со второй полосы в правую, и занесло. Пострадали молодой парень и бабушка, их увезли в больницу», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». К посту прикреплены фото, на котором видно, что машина вылетела на тротуар перед пешеходным переходом.
URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства аварии и дадут подробный комментарий позже.
В аварии пострадали пешеходы
Иномарка опрокинулась на тротуар
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