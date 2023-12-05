В Екатеринбурге пассажир с ребенком на руках напал на водителя автобуса

Мужчина одной рукой пытался ударить водителя, а второй держал ребенка подмышкой (архивное фото)
В автобусе №70 в Екатеринбурге пассажир вступил в конфликт с водителем, запретившим ему садиться на переднее сидение. Мужчина стал драться с водителем, при этом подмышкой у него был ребенок.
«В итоге он сел на другое сиденье и сказал, что поедет до конечной, где будет „разбираться“ с водителем. Это было примерно в 11 часов», — цитирует Е1.RU одного из пассажиров, который стал очевидцем конфликта. Ребенок, которого мужчина держал второй рукой, не плакал.
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