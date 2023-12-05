В Екатеринбурге пассажир с ребенком на руках напал на водителя автобуса

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, перевозка людей, давка, час пик, пассажиры в автобусе
Мужчина одной рукой пытался ударить водителя, а второй держал ребенка подмышкой (архивное фото) Фото:

В автобусе №70 в Екатеринбурге пассажир вступил в конфликт с водителем, запретившим ему садиться на переднее сидение. Мужчина стал драться с водителем, при этом подмышкой у него был ребенок.

«В итоге он сел на другое сиденье и сказал, что поедет до конечной, где будет „разбираться“ с водителем. Это было примерно в 11 часов», — цитирует Е1.RU одного из пассажиров, который стал очевидцем конфликта. Ребенок, которого мужчина держал второй рукой, не плакал.

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В автобусе №70 в Екатеринбурге пассажир вступил в конфликт с водителем, запретившим ему садиться на переднее сидение. Мужчина стал драться с водителем, при этом подмышкой у него был ребенок. «В итоге он сел на другое сиденье и сказал, что поедет до конечной, где будет „разбираться“ с водителем. Это было примерно в 11 часов», — цитирует Е1.RU одного из пассажиров, который стал очевидцем конфликта. Ребенок, которого мужчина держал второй рукой, не плакал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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