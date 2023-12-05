Губернатор Махонин проведет первый прием граждан в приемной Медведева

Дмитрий Махонин стал секретарем пермской ЕР на прошлой неделе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Завтра, 6 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретится с жителями региона на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом рассказал источник в политэлитах региона. Это будет его первый партийный прием: месяц назад Махонин вступил в партию, а на прошлой неделе возглавил реготделение ЕР.

«Губернатор 6 декабря проведет первый прием в Региональной общественной приемной. А поскольку Махонин стал первым губернатором, который возглавил реготделение ЕР, то событие уникальное: впервые жители смогут задать вопросы главе региона на площадке РОП», — отметил инсайдер.

Губернатор ответит на вопросы, которые касаются максимального количества жителей края, а также затронет темы, связанные с поддержкой социально незащищенных категорий. Помимо этого, Махонин прокомментирует запросы по теме благоустройства. В пресс-службе администрации губернатора подтвердили информацию о готовящемся приеме, отказавшись от подробных комментариев до того, как он состоится.