Пермский губернатор Махонин получил статусный пост в «Единой России»

Дмитрий Махонин избран секретарем пермской «Единой России»

30 ноября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

За губернатора Пермского края проголосовали 126 делегатов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал секретарем регионального отделения партии «Единой России». Решение было принято на конференции 30 ноября, передает корреспондент URA.RU. «По результатам тайного голосования секретарем избран Махонин Дмитрий Николаевич. За него проголосовали 126 делегатов из 131», — сообщает корреспондент URA.RU. Уточняется, что конкурентом Махонина был глава Кировского района Перми Михаил Борисов. Он получил пять голосов. Поддержать Махонина просил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на позицию председателя партии Дмитрия Медведева. По словам Турчака, избрание Махонин позволит усилить связку партии с руководством региона на благо жителей. Дмитрий Махонин вступил в «Единую Россию» в начале ноября. Тогда же он встретился с председателем партии Дмитрием Медведвым и с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Решением президиума генсовета Дмитрий Махонин был избран врио секретаря реготделения. Занимавший этот пост с 2018 года Вячеслав Григорьев перейдет на позицию первого заместителя.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин стал секретарем регионального отделения партии «Единой России». Решение было принято на конференции 30 ноября, передает корреспондент URA.RU. «По результатам тайного голосования секретарем избран Махонин Дмитрий Николаевич. За него проголосовали 126 делегатов из 131», — сообщает корреспондент URA.RU. Уточняется, что конкурентом Махонина был глава Кировского района Перми Михаил Борисов. Он получил пять голосов. Поддержать Махонина просил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на позицию председателя партии Дмитрия Медведева. По словам Турчака, избрание Махонин позволит усилить связку партии с руководством региона на благо жителей. Дмитрий Махонин вступил в «Единую Россию» в начале ноября. Тогда же он встретился с председателем партии Дмитрием Медведвым и с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. Решением президиума генсовета Дмитрий Махонин был избран врио секретаря реготделения. Занимавший этот пост с 2018 года Вячеслав Григорьев перейдет на позицию первого заместителя.