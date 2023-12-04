Губернатор Шумков проведет прямую линию с курганцами

05 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Прямая линия с губернатором Вадимом Шумковым пройдет 10 декабря в 15:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответит на вопросы и пообщается с жителями региона в прямом эфире ГТРК «Курган» 10 декабря на канале «Россия 24». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Вадим Шумков в воскресенье, 10 декабря, в прямом эфире ГТРК „Курган“ ответит на вопросы жителей региона. Время прямого эфира Вадим Шумков подведет итоги социально-экономического развития региона в этом году, поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год, а также по традиции ответит на вопросы жителей области», — указано в канале. Прямая линия с главой региона будет транслироваться на канале «Россия 24» с 15:00 до 15:57 по местному времени. Сообщается, что во время прямого эфира с губернатором звонки от телезрителей будут приниматься по телефону: 8 (3522) 43-33-44. Также, по информации в посте, до начала эфира вопрос Шумкову можно будет отправить, заполнив специальную форму «Задай вопрос Губернатору», расположенную на сайте Правительства Курганской области в разделе «Губернатор». Заявители должны указать свои контактные данные, фамилию, имя, отчество, адрес и телефон для связи.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ответит на вопросы и пообщается с жителями региона в прямом эфире ГТРК «Курган» 10 декабря на канале «Россия 24». Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Вадим Шумков в воскресенье, 10 декабря, в прямом эфире ГТРК „Курган“ ответит на вопросы жителей региона. Время прямого эфира Вадим Шумков подведет итоги социально-экономического развития региона в этом году, поделится основными планами и задачами, которые стоят на 2024 год, а также по традиции ответит на вопросы жителей области», — указано в канале. Прямая линия с главой региона будет транслироваться на канале «Россия 24» с 15:00 до 15:57 по местному времени. Сообщается, что во время прямого эфира с губернатором звонки от телезрителей будут приниматься по телефону: 8 (3522) 43-33-44. Также, по информации в посте, до начала эфира вопрос Шумкову можно будет отправить, заполнив специальную форму «Задай вопрос Губернатору», расположенную на сайте Правительства Курганской области в разделе «Губернатор». Заявители должны указать свои контактные данные, фамилию, имя, отчество, адрес и телефон для связи.