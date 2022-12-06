06 декабря 2022

Шумков считает, что курганцам не хватает любви

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора области Шумкова Вадима и генерального директора АО «Корпорация «МСП» Исаевича . Курган , шумков вадим
Вадим Шумков поздравил жителей Курганской области с наступающим Новым годом Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в новом году пожелал жителям региона любви. По его словам, именно любви сейчас не хватает. Об этом он заявил во время прямого эфира на ГТРК «Курган». Трансляция велась в официальной группе СМИ в социальной сети «ВКонтакте».

«[Пожелаю] любви. Любовь для меня — это всепоглощающее понятие. Это любовь к близким, своей стране, малой родине, своему дому и всему сущему. И вот с этим чувством необходимо двигаться в 2023 году. Потому что самая дефицитная категория в нашей стране сейчас — это не здоровье и деньги, а любовь», — подчеркнул во время эфира Шумков. По мнению губернатора, любовь поможет преодолеть все трудности.

В течение прямого эфира губернатор ответил на три вопроса жителей региона. Курганцы, которые задавали вопросы в комментариях в соцсети и направляли их через специальную форму на сайте правительства, ответы получат позже.

Ранее URA.RU писало, что во время прямого эфира Шумков рассказал о дате запуска новой детской поликлиники в Кургане. Открытие объекта запланировано на 16 декабря. Также он пояснил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в новом году пожелал жителям региона любви. По его словам, именно любви сейчас не хватает. Об этом он заявил во время прямого эфира на ГТРК «Курган». Трансляция велась в официальной группе СМИ в социальной сети «ВКонтакте». «[Пожелаю] любви. Любовь для меня — это всепоглощающее понятие. Это любовь к близким, своей стране, малой родине, своему дому и всему сущему. И вот с этим чувством необходимо двигаться в 2023 году. Потому что самая дефицитная категория в нашей стране сейчас — это не здоровье и деньги, а любовь», — подчеркнул во время эфира Шумков. По мнению губернатора, любовь поможет преодолеть все трудности. В течение прямого эфира губернатор ответил на три вопроса жителей региона. Курганцы, которые задавали вопросы в комментариях в соцсети и направляли их через специальную форму на сайте правительства, ответы получат позже. Ранее URA.RU писало, что во время прямого эфира Шумков рассказал о дате запуска новой детской поликлиники в Кургане. Открытие объекта запланировано на 16 декабря. Также он пояснил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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