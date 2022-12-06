Шумков считает, что курганцам не хватает любви

07 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил жителей Курганской области с наступающим Новым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков в новом году пожелал жителям региона любви. По его словам, именно любви сейчас не хватает. Об этом он заявил во время прямого эфира на ГТРК «Курган». Трансляция велась в официальной группе СМИ в социальной сети «ВКонтакте». «[Пожелаю] любви. Любовь для меня — это всепоглощающее понятие. Это любовь к близким, своей стране, малой родине, своему дому и всему сущему. И вот с этим чувством необходимо двигаться в 2023 году. Потому что самая дефицитная категория в нашей стране сейчас — это не здоровье и деньги, а любовь», — подчеркнул во время эфира Шумков. По мнению губернатора, любовь поможет преодолеть все трудности. В течение прямого эфира губернатор ответил на три вопроса жителей региона. Курганцы, которые задавали вопросы в комментариях в соцсети и направляли их через специальную форму на сайте правительства, ответы получат позже. Ранее URA.RU писало, что во время прямого эфира Шумков рассказал о дате запуска новой детской поликлиники в Кургане. Открытие объекта запланировано на 16 декабря. Также он пояснил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в новом году пожелал жителям региона любви. По его словам, именно любви сейчас не хватает. Об этом он заявил во время прямого эфира на ГТРК «Курган». Трансляция велась в официальной группе СМИ в социальной сети «ВКонтакте». «[Пожелаю] любви. Любовь для меня — это всепоглощающее понятие. Это любовь к близким, своей стране, малой родине, своему дому и всему сущему. И вот с этим чувством необходимо двигаться в 2023 году. Потому что самая дефицитная категория в нашей стране сейчас — это не здоровье и деньги, а любовь», — подчеркнул во время эфира Шумков. По мнению губернатора, любовь поможет преодолеть все трудности. В течение прямого эфира губернатор ответил на три вопроса жителей региона. Курганцы, которые задавали вопросы в комментариях в соцсети и направляли их через специальную форму на сайте правительства, ответы получат позже. Ранее URA.RU писало, что во время прямого эфира Шумков рассказал о дате запуска новой детской поликлиники в Кургане. Открытие объекта запланировано на 16 декабря. Также он пояснил, что работу местных властей пришлось перестроить после объявления частичной мобилизации.