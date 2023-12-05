Что такое недвижимость комфорт-класса, и где в Кургане ее можно найти

Рынок недвижимости Кургана наполняется разными вариантами жилья. По информации инсайдеров из сферы недвижимости, благодаря сниженной ипотечной ставке на новостройки курганцы чаще покупают квартиры в новых домах с повышенной комфортностью. Иначе их называют дома комфорт-класса. Корреспондент URA.RU собрал информацию, чем отличается такая недвижимость от других.
1. Качество строительства
Жилье комфорт-класса отличается высоким качеством строительства и использованием современных технологий и материалов. Это обеспечивает долговечность объектов недвижимости, их энергоэффективность и экологическую безопасность.
2. Благоустройство территории
Также комфорт-класс предполагает наличие благоустроенной территории. Она обустроена зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха и местами для парковки автомобилей. Благодаря этому жильцы могут наслаждаться комфортом и уютом своего жилого комплекса, не выходя за его пределы.
3. Развитая инфраструктура
Жилье комфорт-класса обычно располагается в районах с развитой инфраструктурой, что обеспечивает жильцам доступ к магазинам, школам, детским садам, поликлиникам, кафе и другим объектам социальной и коммерческой инфраструктуры.
4. Планировки квартир
Квартиры комфорт-класса отличаются продуманными и функциональными планировками, которые учитывают потребности разных типов семей. В таком жилье удобно жить как одному, так и семье с детьми, пенсионерам и так далее.
5. Доступность цен
Считается, что квартиры в домах класса «комфорт» среди благоустроенных квартир отличаются соотношением цены и качества. Случается, что выгоднее взять квартиру в новостройке комфорт-класса, чем эконом-класс на вторичном рынке. Этим пользуются люди, у которых есть свое жилье, и покупают дешевые квартиры комфорт-класса, чтобы сдавать дороже.
В Кургане такое жилье можно встретить в разных районах города. В Заозерном районе, например, идет строительство жилых комплексов «Районы-Кварталы», «Квартал Ботаники», в Западном районе и ближе к нему ЖК «Солнце Парк», ЖК «Авангард», в Центральном — квартал «Резиденция», ЖК «Династия», ЖК «Центральный» и другие.
Ранее URA.RU сообщало, что такое элитное жилье и привело варианты такого жилья в Кургане. По меркам местных жителей, элитное жилье часто бывает класса комфорт.
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