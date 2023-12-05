Губернатор Текслер соберет соратников в Челябинске

Алексей Текслер проведет конференцию единороссов в Челябинске
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 декабря примет участие в конференции регионального отделения «Единой России». Об этом сообщили URA.RU в областной организации партии.
«XXXIX конференция ЕР начнется в 10:00. Текслер будет участвовать в ней в качестве лидера регионального отделения», — пояснили в партии.
Мероприятие проводится в преддверии всероссийского съезда партии. На конференции будет определен состав челябинской делегации, которую возглавит Текслер как секретарь регионального отделения. Также, по информации URA.RU, единороссы намерены принять несколько кадровых решений.
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