Губернатор Текслер соберет соратников в Челябинске

Алексей Текслер проведет конференцию единороссов в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 декабря примет участие в конференции регионального отделения «Единой России». Об этом сообщили URA.RU в областной организации партии.

«XXXIX конференция ЕР начнется в 10:00. Текслер будет участвовать в ней в качестве лидера регионального отделения», — пояснили в партии.

Мероприятие проводится в преддверии всероссийского съезда партии. На конференции будет определен состав челябинской делегации, которую возглавит Текслер как секретарь регионального отделения. Также, по информации URA.RU, единороссы намерены принять несколько кадровых решений.