04 декабря 2023

В ЯНАО будут перевозить людей на вездеходах

В Шурышкарском районе ЯНАО запускают перевозки пассажиров на вездеходах
© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , трэкол вездеход
Перевозить пассажиров будут на ТРЭКОЛах (фото из архива) Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) с 6 декабря стартуют внутримуниципальные перевозки пассажиров на вездеходах ТРЭКОЛ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Рейсы в Восяхово будут выполняться по средам. Выезд из Мужей в 07:00 утра и 16:00. Из Восяхово — в 08:10 и 17:10. На остальные маршруты транспорт запустят после оборудования зимних автодорог», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU сообщало о закупке вездеходов ТРЭКОЛ (происходит от слов «ТРанспорт ЭКОЛогический» — примечание URA.RU) властями ЯНАО для перевозки жителей Шурышкарского района. Данные машины приобрели для района впервые, благодаря им повысится доступность пассажирских перевозок.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) с 6 декабря стартуют внутримуниципальные перевозки пассажиров на вездеходах ТРЭКОЛ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Рейсы в Восяхово будут выполняться по средам. Выезд из Мужей в 07:00 утра и 16:00. Из Восяхово — в 08:10 и 17:10. На остальные маршруты транспорт запустят после оборудования зимних автодорог», — рассказали в официальном telegram-канале департамента. Ранее URA.RU сообщало о закупке вездеходов ТРЭКОЛ (происходит от слов «ТРанспорт ЭКОЛогический» — примечание URA.RU) властями ЯНАО для перевозки жителей Шурышкарского района. Данные машины приобрели для района впервые, благодаря им повысится доступность пассажирских перевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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