В ЯНАО будут перевозить людей на вездеходах

В Шурышкарском районе (ЯНАО) с 6 декабря стартуют внутримуниципальные перевозки пассажиров на вездеходах ТРЭКОЛ. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Рейсы в Восяхово будут выполняться по средам. Выезд из Мужей в 07:00 утра и 16:00. Из Восяхово — в 08:10 и 17:10. На остальные маршруты транспорт запустят после оборудования зимних автодорог», — рассказали в официальном telegram-канале департамента.
Ранее URA.RU сообщало о закупке вездеходов ТРЭКОЛ (происходит от слов «ТРанспорт ЭКОЛогический» — примечание URA.RU) властями ЯНАО для перевозки жителей Шурышкарского района. Данные машины приобрели для района впервые, благодаря им повысится доступность пассажирских перевозок.
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