В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника СКР

В Челябинске 5 ноября задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадима Шпигуна. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ему вменяют коррупционную статью.
«Шпигуна задержали по подозрению в получении взятки. Он находится на допросе. Предварительно, деньги ему передали за закрытие уголовного дела», — рассказал источник.
По данным URA.RU, преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР. В связке с ними действовало управление ФСБ по региону. Шпигуну 39 лет. Начинал карьеру он в органах прокуратуры, после перешел в СК, где проработал 17 лет.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пока никак не прокомментировали задержание.
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