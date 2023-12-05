В Челябинске задержали высокопоставленного сотрудника СКР

В Челябинске задержали старшего следователя отдела СК Вадима Шпигуна

Вадима Шпигуна подозревают в получении взятки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске 5 ноября задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району города Вадима Шпигуна. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, ему вменяют коррупционную статью.

«Шпигуна задержали по подозрению в получении взятки. Он находится на допросе. Предварительно, деньги ему передали за закрытие уголовного дела», — рассказал источник.

По данным URA.RU, преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР. В связке с ними действовало управление ФСБ по региону. Шпигуну 39 лет. Начинал карьеру он в органах прокуратуры, после перешел в СК, где проработал 17 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там пока никак не прокомментировали задержание.