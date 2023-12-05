Вечерние пробки достигли в Тюмени 10 баллов. Скрин

05 декабря 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменские водители во всей районах города встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы на 10 баллов. «Тюмень, 18:00. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Самые большие заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Помимо центральной части города, в пробках стоят водители на объездной дороге, Московском, Тобольском и Старотобольском трактах. По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00. Скрин с сайта «Яндекс Пробки»

Тюменские водители во всей районах города встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы на 10 баллов. «Тюмень, 18:00. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Самые большие заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Помимо центральной части города, в пробках стоят водители на объездной дороге, Московском, Тобольском и Старотобольском трактах. По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00.