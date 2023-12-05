Вечерние пробки достигли в Тюмени 10 баллов. Скрин

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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00 Фото:

Тюменские водители во всей районах города встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы на 10 баллов.

«Тюмень, 18:00. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса.

Самые большие заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Помимо центральной части города, в пробках стоят водители на объездной дороге, Московском, Тобольском и Старотобольском трактах. По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00.

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Тюменские водители во всей районах города встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы на 10 баллов. «Тюмень, 18:00. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса. Самые большие заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Помимо центральной части города, в пробках стоят водители на объездной дороге, Московском, Тобольском и Старотобольском трактах. По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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