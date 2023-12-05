По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00
Тюменские водители во всей районах города встали в пробки. Сервис «Яндекс Пробки» оценивает дорожные заторы на 10 баллов.
«Тюмень, 18:00. Пробки 10 баллов из 10», — указано на сайте сервиса.
Самые большие заторы наблюдаются на улицах Челюскинцев, Ленина, Республики, Герцена, Профсоюзной, Максима Горького, 50 лет Октября, Мориса Тереза и Запольной. Помимо центральной части города, в пробках стоят водители на объездной дороге, Московском, Тобольском и Старотобольском трактах. По данным сервиса, дороги станут свободнее ближе к 20:00.
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