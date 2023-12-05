Психолог связал убийство ребенка в ХМАО с магнитными бурями

На мать, убившую годовалого ребенка в Лангепасе, могли повлиять магнитные бури

05 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

По словам психолога, зачастую магнитные бури вызывают всплеск агрессии у определенных категорий людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На 39-летнюю жительницу Лангепаса, в пьяном состоянии до смерти избившую своего годовалого сына, могла подействовать магнитная буря. Такое предположение в беседе с журналистом агентства URA.RU высказал психолог Олег Долгицкий. «Ученым уже давно известно, что магнитные бури могут не только усугублять течение хронических заболеваний, но и способствовать возникновению приступов агрессии. Магнитная буря могла выступать одним из факторов, способствовавших совершению преступления», — пояснил Долгицкий. Помимо всего прочего, психолог считает, что агрессию мать должна была проявлять и ранее, однако, возможно, окружающие не хотели этого замечать. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка. На данный момент суд Лангепаса заключил женщину под стражу на 2 месяца. При этом обвиняемая в зале суда возражала об избрании такой меры пресечения. Ранее URA.RU писало о том, что в Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Она наносила побои руками по голове годовалого младенца, отчего тот скончался на месте.

На 39-летнюю жительницу Лангепаса, в пьяном состоянии до смерти избившую своего годовалого сына, могла подействовать магнитная буря. Такое предположение в беседе с журналистом агентства URA.RU высказал психолог Олег Долгицкий. «Ученым уже давно известно, что магнитные бури могут не только усугублять течение хронических заболеваний, но и способствовать возникновению приступов агрессии. Магнитная буря могла выступать одним из факторов, способствовавших совершению преступления», — пояснил Долгицкий. Помимо всего прочего, психолог считает, что агрессию мать должна была проявлять и ранее, однако, возможно, окружающие не хотели этого замечать. Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка. На данный момент суд Лангепаса заключил женщину под стражу на 2 месяца. При этом обвиняемая в зале суда возражала об избрании такой меры пресечения. Ранее URA.RU писало о том, что в Лангепасе пьяная женщина избила своего малолетнего сына до смерти. Она наносила побои руками по голове годовалого младенца, отчего тот скончался на месте.