Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

05 декабря 2023 в 19:16 Размер текста - 17 +

Банкам Кипра предписали не проводить операции с рублем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Кипра выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем. По данным издания Politis, это сделано из-за того, что россияне пользуются ускоренным процессом регистрации бизнеса в стране. «В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями. Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублем», — пишет Politis . Там уточнили, что в параллельно в юридических и бухгалтерских конторах проводится расследование по факту злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса. По данным издания, такое злоупотребление обернулось тем, что россияне быстрее получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре. Также россияне пользовались налоговыми льготами. Ранее «Турпром» сообщал, что в рейтинге правил въезда для цифровых кочевников указывается, что у популярного среди российских туристов Кипра оказалась наихудшая в мире виза для этой категории. В рейтинге учитывали требования к доходу, налоги, стоимость жизни.

Власти Кипра выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем. По данным издания Politis, это сделано из-за того, что россияне пользуются ускоренным процессом регистрации бизнеса в стране. «В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями. Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублем», — пишет Politis. Там уточнили, что в параллельно в юридических и бухгалтерских конторах проводится расследование по факту злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса. По данным издания, такое злоупотребление обернулось тем, что россияне быстрее получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре. Также россияне пользовались налоговыми льготами. Ранее «Турпром» сообщал, что в рейтинге правил въезда для цифровых кочевников указывается, что у популярного среди российских туристов Кипра оказалась наихудшая в мире виза для этой категории. В рейтинге учитывали требования к доходу, налоги, стоимость жизни.