Власти Кипра запретили банкам проводить операции с рублем

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Пятирублевая купюра. Екатеринбург, мелочь, финансы, деньги, наличные, рубли, накопления
Банкам Кипра предписали не проводить операции с рублем Фото:

Власти Кипра выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем. По данным издания Politis, это сделано из-за того, что россияне пользуются ускоренным процессом регистрации бизнеса в стране.

«В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями. Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублем», — пишет Politis. Там уточнили, что в параллельно в юридических и бухгалтерских конторах проводится расследование по факту злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса.

По данным издания, такое злоупотребление обернулось тем, что россияне быстрее получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре. Также россияне пользовались налоговыми льготами.

Ранее «Турпром» сообщал, что в рейтинге правил въезда для цифровых кочевников указывается, что у популярного среди российских туристов Кипра оказалась наихудшая в мире виза для этой категории. В рейтинге учитывали требования к доходу, налоги, стоимость жизни.

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Власти Кипра выдали предписание всем банкам острова прекратить операции с рублем. По данным издания Politis, это сделано из-за того, что россияне пользуются ускоренным процессом регистрации бизнеса в стране. «В целях профилактики банковскому сектору дано указание прекратить все операции с рублями. Власти Кипра предписали банкам острова прекратить операции с рублем», — пишет Politis. Там уточнили, что в параллельно в юридических и бухгалтерских конторах проводится расследование по факту злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса. По данным издания, такое злоупотребление обернулось тем, что россияне быстрее получали вид на жительство и разрешение на работу на Кипре. Также россияне пользовались налоговыми льготами. Ранее «Турпром» сообщал, что в рейтинге правил въезда для цифровых кочевников указывается, что у популярного среди российских туристов Кипра оказалась наихудшая в мире виза для этой категории. В рейтинге учитывали требования к доходу, налоги, стоимость жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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