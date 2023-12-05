Бойцу ЧВК «Вагнер», которому грозит депортация, дадут паспорт РФ в Свердловской области

Бойцу ЧВК «Вагнер» из Узбекистана, которому грозит депортация, дадут паспорт РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, чвк вагнер
Ветерана СВО пригласили в миграционное подразделение, чтобы собрать документы на временное убежище (архивное фото) Фото:

Дело ветерана СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова, которому грозила депортация, так как у мужчины узбекское гражданство, взяли на контроль в главном полицейском управлении. Его пригласили в миграционное подразделение в Свердловской области, где примут документы для оформления временного убежища. Об этом в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова. Он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. Затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — отметила Волк.

Александр Бабков — боец ЧВК «Вагнер», обладатель государственных наград, ветеран СВО. Ему грозила депортация в Узбекистан, где его ждет тюремный срок за участие в специальной военной операции.

Ранее URA.RU сообщало о похожей истории — уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине.

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Дело ветерана СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова, которому грозила депортация, так как у мужчины узбекское гражданство, взяли на контроль в главном полицейском управлении. Его пригласили в миграционное подразделение в Свердловской области, где примут документы для оформления временного убежища. Об этом в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. «Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова. Он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. Затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — отметила Волк. Александр Бабков — боец ЧВК «Вагнер», обладатель государственных наград, ветеран СВО. Ему грозила депортация в Узбекистан, где его ждет тюремный срок за участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало о похожей истории — уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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