Бойцу ЧВК «Вагнер», которому грозит депортация, дадут паспорт РФ в Свердловской области

Бойцу ЧВК «Вагнер» из Узбекистана, которому грозит депортация, дадут паспорт РФ

05 декабря 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Ветерана СВО пригласили в миграционное подразделение, чтобы собрать документы на временное убежище (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дело ветерана СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова, которому грозила депортация, так как у мужчины узбекское гражданство, взяли на контроль в главном полицейском управлении. Его пригласили в миграционное подразделение в Свердловской области, где примут документы для оформления временного убежища. Об этом в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. «Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова. Он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. Затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — отметила Волк. Александр Бабков — боец ЧВК «Вагнер», обладатель государственных наград, ветеран СВО. Ему грозила депортация в Узбекистан, где его ждет тюремный срок за участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало о похожей истории — уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине.

Дело ветерана СВО, бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова, которому грозила депортация, так как у мужчины узбекское гражданство, взяли на контроль в главном полицейском управлении. Его пригласили в миграционное подразделение в Свердловской области, где примут документы для оформления временного убежища. Об этом в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. «Начальник ГУВМ МВД России Валентина Казакова взяла на контроль вопрос урегулирования правового статуса ветерана СВО Александра Бабкова. Он приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы для оформления временного убежища. Затем будет прорабатываться вопрос о предоставлении Александру гражданства Российской Федерации», — отметила Волк. Александр Бабков — боец ЧВК «Вагнер», обладатель государственных наград, ветеран СВО. Ему грозила депортация в Узбекистан, где его ждет тюремный срок за участие в специальной военной операции. Ранее URA.RU сообщало о похожей истории — уроженец Узбекистана, проживающий в Екатеринбурге, получил паспорт гражданина РФ. Сделать это позволило участие в спецоперации на Украине.