За поездку с Куйвашевым в Москву развернулась борьба, среди победителей три мэра

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Форум Города России: главная стратегическая сессия. Екатеринбург, куйвашев евгений
Сам Евгений Куйвашев летит на съезд как член Высшего совета ЕР Фото:

Единороссы определились, кто войдет в свердловскую делегацию на федеральном съезде «Единой России» в Москве 17 декабря на ВДНХ. Это мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (новичок городской политики), глава Волчанска Александр Вервейн («любимый мэр Куйвашева»), секретарь местного отделения ЕР Ольга Адельфинская, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Решение приняли на партконференции вечером 5 декабря, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, за места в делегации развернулась аппаратная интрига — во многом из-за того, что в этом году количество участников съезда сократили до 900 человек (соответственно, квоты регионов урезаны, а желающих поучаствовать меньше не стало). Также от свердловской области в Москву по отдельной квоте как руководитель областного штаба общественной поддержки ЕР поедет вице-спикер заксо Михаил Клименко.

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Единороссы определились, кто войдет в свердловскую делегацию на федеральном съезде «Единой России» в Москве 17 декабря на ВДНХ. Это мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер думы Анна Гурарий (новичок городской политики), глава Волчанска Александр Вервейн («любимый мэр Куйвашева»), секретарь местного отделения ЕР Ольга Адельфинская, спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Решение приняли на партконференции вечером 5 декабря, передает корреспондент URA.RU. По данным агентства, за места в делегации развернулась аппаратная интрига — во многом из-за того, что в этом году количество участников съезда сократили до 900 человек (соответственно, квоты регионов урезаны, а желающих поучаствовать меньше не стало). Также от свердловской области в Москву по отдельной квоте как руководитель областного штаба общественной поддержки ЕР поедет вице-спикер заксо Михаил Клименко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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