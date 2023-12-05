В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире

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Взрыв. Тюмень , спасатели, полиция, лента ограждения, оцепление
Из-за мощного хлопка из многоэтажки в Солнечном самостоятельно эвакуировались 27 человек (архивное фото) Фото:

На улице Чемпионов в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв. Из-за этого из многоэтажки эвакуировали людей, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о происшествии поступило в 18:09. По оперативной информации, произошла вспышка масла в сковороде в квартире на 13-м этаже 16-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения. В результате происшествия пострадал один человек», — отметили в ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Четверо из них — дети. На место происшествия выезжали три единицы спецтехники и восемь спасателей, но их помощь не потребовалась.

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На улице Чемпионов в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв. Из-за этого из многоэтажки эвакуировали людей, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «Сообщение о происшествии поступило в 18:09. По оперативной информации, произошла вспышка масла в сковороде в квартире на 13-м этаже 16-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения. В результате происшествия пострадал один человек», — отметили в ведомстве. Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Четверо из них — дети. На место происшествия выезжали три единицы спецтехники и восемь спасателей, но их помощь не потребовалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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