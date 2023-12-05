В Екатеринбурге произошел взрыв в квартире

На улице Чемпионов в Екатеринбурге в одной из квартир произошел взрыв. Из-за этого из многоэтажки эвакуировали людей, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сообщение о происшествии поступило в 18:09. По оперативной информации, произошла вспышка масла в сковороде в квартире на 13-м этаже 16-этажного многоквартирного жилого дома без последующего горения. В результате происшествия пострадал один человек», — отметили в ведомстве.
Из здания самостоятельно эвакуировались 27 человек. Четверо из них — дети. На место происшествия выезжали три единицы спецтехники и восемь спасателей, но их помощь не потребовалась.
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