Симоньян предложила альтернативу запрету абортов в России

Симоньян: нужно платить за отказ от аборта с возможностью сохранить ребенка

05 декабря 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян согласна с тем, чтобы потенциальным мамам государство платило деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила модифицировать инициативу депутатов Госдумы о выплате денег женщинам, которые отказались от аборта. Она предложила государству выплачивать деньги потенциальным мамам, которые сначала отказывались рожать, сразу после появления ребенка на свет. Если же те все равно не захотят воспитывать младенца, то его можно отдать органам опеки, но выплаченные деньги должны остаться за женщиной. «Ситуации бывают разные. Почему бы государству не предусмотреть выплаты за отказ от аборта. Пусть [женщина] родит и получит деньги. Может за то время, когда она будет вынашивать, к ребенку прикипит. Думаю, что многие откажутся от идеи [отдавать ребенка]. Но деньги все равно надо выплатить. Государство не обеднеет», — уточнила Маргарита Симоньян в своем telegram-кнале. Она прикрепила запись с программы «Что и требовалось доказать», где рассказала о своей позиции к запретам абортов. Журналистка также пояснила, что если мама не откажется от своего ребенка, выплаченные ей деньги государство может учитывать в материнском капитале. Симоньян в целом выступила против государственной инициативы о тотальном запрете на аборты в стране. По ее словам, такое радикальное решение не сможет решить проблему с демографией в стране. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предлагал поощрять женщин за отказ от аборта, но по его инициативе, государство бы потом в любом случае забирало ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская журналистка Маргарита Симоньян предложила модифицировать инициативу депутатов Госдумы о выплате денег женщинам, которые отказались от аборта. Она предложила государству выплачивать деньги потенциальным мамам, которые сначала отказывались рожать, сразу после появления ребенка на свет. Если же те все равно не захотят воспитывать младенца, то его можно отдать органам опеки, но выплаченные деньги должны остаться за женщиной. «Ситуации бывают разные. Почему бы государству не предусмотреть выплаты за отказ от аборта. Пусть [женщина] родит и получит деньги. Может за то время, когда она будет вынашивать, к ребенку прикипит. Думаю, что многие откажутся от идеи [отдавать ребенка]. Но деньги все равно надо выплатить. Государство не обеднеет», — уточнила Маргарита Симоньян в своем telegram-кнале. Она прикрепила запись с программы «Что и требовалось доказать», где рассказала о своей позиции к запретам абортов. Журналистка также пояснила, что если мама не откажется от своего ребенка, выплаченные ей деньги государство может учитывать в материнском капитале. Симоньян в целом выступила против государственной инициативы о тотальном запрете на аборты в стране. По ее словам, такое радикальное решение не сможет решить проблему с демографией в стране. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предлагал поощрять женщин за отказ от аборта, но по его инициативе, государство бы потом в любом случае забирало ребенка.