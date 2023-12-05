Симоньян заявила, что запрет абортов не поможет решить демографическую проблему

Симоньян выступила против запрета абортов

05 декабря 2023 в 21:58 Размер текста - 17 +

Запрет абортов не поможет возрождению демографии в стране, подчеркнула Маргарита Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Запрет абортов приведет только к одному: к подпольным абортам. То есть к материнским смертям, заражениям, бесплодию», — подчеркнула Маргарита Симоньян в видео для «Кеосаян Daily». Она уточнила, что сама не против абортов, но только для себя лично. Полный же запрет на прерывание беременности на государственном уровне может стать опасным для россиянок. По словам журналистки, которая сама является многодетной матерью, отказ от абортов на законодательном уровне не сможет решить проблему с демографическим кризисом. Разговоры о запрете абортов начали вести в Госдуме еще несколько месяцев назад. Основной причиной для данного ограничения называют проблемы с демографией в стране. Депутаты и общественники предлагали ужесточить прерывание беременности в стране, аргументируя это тем, что Россия не сможет победить в спецоперации, если может позволить себе «фашизм» по отношению к собственным нерожденным детям. Однако не все из депутатов выступают за запрет. Так, депутат Госдумы Ксения Горячева считает, что запрет никак не скажется на демографии. Кроме того, сами россияне выступили против запрета продажи препаратов для прерывания беременности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян выступила против запрета на аборты. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Запрет абортов приведет только к одному: к подпольным абортам. То есть к материнским смертям, заражениям, бесплодию», — подчеркнула Маргарита Симоньян в видео для «Кеосаян Daily». Она уточнила, что сама не против абортов, но только для себя лично. Полный же запрет на прерывание беременности на государственном уровне может стать опасным для россиянок. По словам журналистки, которая сама является многодетной матерью, отказ от абортов на законодательном уровне не сможет решить проблему с демографическим кризисом. Разговоры о запрете абортов начали вести в Госдуме еще несколько месяцев назад. Основной причиной для данного ограничения называют проблемы с демографией в стране. Депутаты и общественники предлагали ужесточить прерывание беременности в стране, аргументируя это тем, что Россия не сможет победить в спецоперации, если может позволить себе «фашизм» по отношению к собственным нерожденным детям. Однако не все из депутатов выступают за запрет. Так, депутат Госдумы Ксения Горячева считает, что запрет никак не скажется на демографии. Кроме того, сами россияне выступили против запрета продажи препаратов для прерывания беременности.