В ХМАО осудили 20 экстремистов-сектантов

Сургутский городской суд: 20 экстремистам-сектантам дали условные сроки

05 декабря 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Суд назначил участникам организации разные условные сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сургутский городской суд (ХМАО) назначил условное наказание 20 участникам организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «У всех условное наказание», — сообщили в пресс-службе суда Muksun.fm. Там дополнили, что испытательные сроки всем участникам назначили разные в диапазоне от 3,5 до 4 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу. Дело участников организации поступило в городской суд в октябре 2021 года и велось в отношении 20 человек. Следствием было установлено, что обвиняемые с 2017 по 2019 год незаконно организовали экстремистское объединение на территории Сургута и собирали деньги на его финансирование. Организаторам и участникам секты предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности).

Сургутский городской суд (ХМАО) назначил условное наказание 20 участникам организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «У всех условное наказание», — сообщили в пресс-службе суда Muksun.fm. Там дополнили, что испытательные сроки всем участникам назначили разные в диапазоне от 3,5 до 4 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу. Дело участников организации поступило в городской суд в октябре 2021 года и велось в отношении 20 человек. Следствием было установлено, что обвиняемые с 2017 по 2019 год незаконно организовали экстремистское объединение на территории Сургута и собирали деньги на его финансирование. Организаторам и участникам секты предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности).