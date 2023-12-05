В ХМАО осудили 20 экстремистов-сектантов

Сургутский городской суд: 20 экстремистам-сектантам дали условные сроки
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Суд назначил участникам организации разные условные сроки Фото:

Сургутский городской суд (ХМАО) назначил условное наказание 20 участникам организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

«У всех условное наказание», — сообщили в пресс-службе суда Muksun.fm. Там дополнили, что испытательные сроки всем участникам назначили разные в диапазоне от 3,5 до 4 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу.

Дело участников организации поступило в городской суд в октябре 2021 года и велось в отношении 20 человек. Следствием было установлено, что обвиняемые с 2017 по 2019 год незаконно организовали экстремистское объединение на территории Сургута и собирали деньги на его финансирование. Организаторам и участникам секты предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности).

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Сургутский городской суд (ХМАО) назначил условное наказание 20 участникам организации «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда. «У всех условное наказание», — сообщили в пресс-службе суда Muksun.fm. Там дополнили, что испытательные сроки всем участникам назначили разные в диапазоне от 3,5 до 4 лет. Однако пока приговор не вступил в законную силу. Дело участников организации поступило в городской суд в октябре 2021 года и велось в отношении 20 человек. Следствием было установлено, что обвиняемые с 2017 по 2019 год незаконно организовали экстремистское объединение на территории Сургута и собирали деньги на его финансирование. Организаторам и участникам секты предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней, а также финансирование экстремистской деятельности).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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