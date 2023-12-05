В РФ впервые наказали военных, не отразивших агрессию ВСУ

Два офицера ВС РФ были приговорены к четырем годам заключения за неотражение нападения на территорию Белгородской области ВСУ. Об этом сообщил источник знакомый с ходом уголовного дела.
«<…> Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — сообщил источник «
Суд отклонил прошение прокуратуры о лишении осужденных офицерского звания, соответственно, после отбывания наказания или выхода по УДО военнослужащие могут вернуться на службу в ВС РФ. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.
Расследование по неотражению нападения сил ВСУ началось после атаки в апреле 2022 года. Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов и технике у села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибло семь военнослужащих и 43 были ранены, передает «Царьград».
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