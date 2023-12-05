В РФ впервые наказали военных, не отразивших агрессию ВСУ

06 декабря 2023 в 00:12 Размер текста - 17 +

Офицеры получили по четыре года заключения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два офицера ВС РФ были приговорены к четырем годам заключения за неотражение нападения на территорию Белгородской области ВСУ. Об этом сообщил источник знакомый с ходом уголовного дела. «<…> Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — сообщил источник « Коммерсант». Суд отклонил прошение прокуратуры о лишении осужденных офицерского звания, соответственно, после отбывания наказания или выхода по УДО военнослужащие могут вернуться на службу в ВС РФ. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Расследование по неотражению нападения сил ВСУ началось после атаки в апреле 2022 года. Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов и технике у села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибло семь военнослужащих и 43 были ранены, передает «Царьград».

Два офицера ВС РФ были приговорены к четырем годам заключения за неотражение нападения на территорию Белгородской области ВСУ. Об этом сообщил источник знакомый с ходом уголовного дела. «<…> Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — сообщил источник «Коммерсант». Суд отклонил прошение прокуратуры о лишении осужденных офицерского звания, соответственно, после отбывания наказания или выхода по УДО военнослужащие могут вернуться на службу в ВС РФ. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Расследование по неотражению нападения сил ВСУ началось после атаки в апреле 2022 года. Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов и технике у села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибло семь военнослужащих и 43 были ранены, передает «Царьград».