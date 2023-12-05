05 декабря 2023

В РФ впервые наказали военных, не отразивших агрессию ВСУ

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Приговор военному комиссару Андрею Житникову. Магнитогорск, фемида, суд
Офицеры получили по четыре года заключения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два офицера ВС РФ были приговорены к четырем годам заключения за неотражение нападения на территорию Белгородской области ВСУ. Об этом сообщил источник знакомый с ходом уголовного дела.

«<…> Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — сообщил источник «Коммерсант».

Суд отклонил прошение прокуратуры о лишении осужденных офицерского звания, соответственно, после отбывания наказания или выхода по УДО военнослужащие могут вернуться на службу в ВС РФ. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Расследование по неотражению нападения сил ВСУ началось после атаки в апреле 2022 года. Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов и технике у села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибло семь военнослужащих и 43 были ранены, передает «Царьград».

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Два офицера ВС РФ были приговорены к четырем годам заключения за неотражение нападения на территорию Белгородской области ВСУ. Об этом сообщил источник знакомый с ходом уголовного дела. «<…> Вынесен первый приговор за неотражение внезапного нападения [ВСУ] на территорию России. В результате ракетного обстрела погибли 7 военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной техники. Оба фигуранта из числа российских офицеров получили по четыре года заключения», — сообщил источник «Коммерсант». Суд отклонил прошение прокуратуры о лишении осужденных офицерского звания, соответственно, после отбывания наказания или выхода по УДО военнослужащие могут вернуться на службу в ВС РФ. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции. Расследование по неотражению нападения сил ВСУ началось после атаки в апреле 2022 года. Украинские военные нанесли удар по складу боеприпасов и технике у села Старая Нелидовка Белгородской области. Тогда погибло семь военнослужащих и 43 были ранены, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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