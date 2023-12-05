Три страны ЕС поссорились с Польшей из-за Украины

Послы Латвии, Литвы и Эстонии объявили демарш польским властям из-за Украины

06 декабря 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Три страны ЕС раскритиковали позицию Польши из-за Украины Фото: Георгий Бергал © URA.RU Послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей польско-украинской границы. Об этом сообщили украинские СМИ. «Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы», — передает портал «Страна.ua». Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в связи с этим заявила, что страны уважают право водителей митинговать, однако блокада «привела к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и трудности для украинской экономики». Кикас полагает, что блокада на украинско-польской границе подрывает способность Украины противостоять России. Она добавила, что Эстония продолжит поиск решения с новым польским правительством. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. Протестующие заявили, что пока не собираются заканчивать блокирование и дают правительству время. Затем протест планируют ужесточить, передает RT заявление перевозчиков.

Послы трех стран Евросоюза (Латвии, Литвы и Эстонии) выступили с демаршем в Варшаве из-за блокады владельцами большегрузных автомобилей польско-украинской границы. Об этом сообщили украинские СМИ. «Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за блокирования перевозчиками польско-украинской границы», — передает портал «Страна.ua». Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в связи с этим заявила, что страны уважают право водителей митинговать, однако блокада «привела к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и трудности для украинской экономики». Кикас полагает, что блокада на украинско-польской границе подрывает способность Украины противостоять России. Она добавила, что Эстония продолжит поиск решения с новым польским правительством. Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины. Протестующие заявили, что пока не собираются заканчивать блокирование и дают правительству время. Затем протест планируют ужесточить, передает RT заявление перевозчиков.