Курганцы пожаловались на атаковавших их дом насекомых. Фото

06 декабря 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

В центре Кургана комары заполонили помещения в пятиэтажке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жильцы многоквартирного дома с улицы Советской в Кургане пожаловались на обилие комаров в помещениях. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Уже два месяца в доме на улице Советская, 196 наблюдается нашествие комаров. Управляющая компания не предпринимает никаких действий», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии Кургана написали в ответ, что сообщили в управкомпанию «МКД» о необходимости обработки мест общего пользования в пятиэтажке на Советской. Ответ был подготовлен специалистами профильного департамента. Жители Кургана пожаловались на обилие комаров в пятиэтажке на улице Советской, 196 Фото: сайт «Обратись», https://obratis.kurganobl.ru/claims/19586

Жильцы многоквартирного дома с улицы Советской в Кургане пожаловались на обилие комаров в помещениях. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Уже два месяца в доме на улице Советская, 196 наблюдается нашествие комаров. Управляющая компания не предпринимает никаких действий», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии Кургана написали в ответ, что сообщили в управкомпанию «МКД» о необходимости обработки мест общего пользования в пятиэтажке на Советской. Ответ был подготовлен специалистами профильного департамента.