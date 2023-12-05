В центре Кургана комары заполонили помещения в пятиэтажке
Жильцы многоквартирного дома с улицы Советской в Кургане пожаловались на обилие комаров в помещениях. Об этом горожане написали на портале «Обратись».
«Уже два месяца в доме на улице Советская, 196 наблюдается нашествие комаров. Управляющая компания не предпринимает никаких действий», — говорится в жалобе курганцев.
Представители мэрии Кургана написали в ответ, что сообщили в управкомпанию «МКД» о необходимости обработки мест общего пользования в пятиэтажке на Советской. Ответ был подготовлен специалистами профильного департамента.
Жители Кургана пожаловались на обилие комаров в пятиэтажке на улице Советской, 196
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