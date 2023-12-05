05 декабря 2023

Курганцы пожаловались на атаковавших их дом насекомых. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомое. Курган, насекомое, комар, комары, укус комара
В центре Кургана комары заполонили помещения в пятиэтажке Фото:

Жильцы многоквартирного дома с улицы Советской в Кургане пожаловались на обилие комаров в помещениях. Об этом горожане написали на портале «Обратись».

«Уже два месяца в доме на улице Советская, 196 наблюдается нашествие комаров. Управляющая компания не предпринимает никаких действий», — говорится в жалобе курганцев.

Представители мэрии Кургана написали в ответ, что сообщили в управкомпанию «МКД» о необходимости обработки мест общего пользования в пятиэтажке на Советской. Ответ был подготовлен специалистами профильного департамента.

Жители Кургана пожаловались на обилие комаров в пятиэтажке на улице Советской, 196
Жители Кургана пожаловались на обилие комаров в пятиэтажке на улице Советской, 196
Фото:

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Жильцы многоквартирного дома с улицы Советской в Кургане пожаловались на обилие комаров в помещениях. Об этом горожане написали на портале «Обратись». «Уже два месяца в доме на улице Советская, 196 наблюдается нашествие комаров. Управляющая компания не предпринимает никаких действий», — говорится в жалобе курганцев. Представители мэрии Кургана написали в ответ, что сообщили в управкомпанию «МКД» о необходимости обработки мест общего пользования в пятиэтажке на Советской. Ответ был подготовлен специалистами профильного департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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