Ким не смог сдержать эмоций, говоря о нежелающих рожать корейских женщинах. Видео

06 декабря 2023 в 03:45 Размер текста - 17 +

Глава КНДР расплакался на съезде матерей Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава КНДР Ким Чен Ын расплакался, когда читал о низкой демографической статистике страны на съезде матерей. Об этом свидетельствуют кадры, показанные Центральным телевидением Кореи. «На заседании „Национального собрания матерей“ товарищ Ким промокнул платочком глаза и обратился с просьбой к женщинам Северной Кореи рожать больше. Рождаемость в стране снизилась, это может быть потенциально критично для четвертой по численности армии в мире. Но, для сравнения, в капиталистической Южной Корее рождаемость ниже в два с лишним раза», — передает слова лидера Северной Кореи телевидение. Также Лидер КНДР на съезде заявил, что на северокорейских женщинах лежит ответственность за правильное воспитание детей, передает MK.RU . Также он указал на то, что женщины должны решить «вопрос о ликвидации растущих в последнее время несоциалистических явлений». По словам Ким Чен Ына, мать через семью должна содействовать сплоченности общества и преобладанию «атмосферы высокой коммунистической нравственности».

Глава КНДР Ким Чен Ын расплакался, когда читал о низкой демографической статистике страны на съезде матерей. Об этом свидетельствуют кадры, показанные Центральным телевидением Кореи. «На заседании „Национального собрания матерей“ товарищ Ким промокнул платочком глаза и обратился с просьбой к женщинам Северной Кореи рожать больше. Рождаемость в стране снизилась, это может быть потенциально критично для четвертой по численности армии в мире. Но, для сравнения, в капиталистической Южной Корее рождаемость ниже в два с лишним раза», — передает слова лидера Северной Кореи телевидение. Также Лидер КНДР на съезде заявил, что на северокорейских женщинах лежит ответственность за правильное воспитание детей, передает MK.RU. Также он указал на то, что женщины должны решить «вопрос о ликвидации растущих в последнее время несоциалистических явлений». По словам Ким Чен Ына, мать через семью должна содействовать сплоченности общества и преобладанию «атмосферы высокой коммунистической нравственности».