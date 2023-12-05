Госдеп: США достигли «дна бочки» из-за помощи Украине

06 декабря 2023 в 04:13 Размер текста - 17 +

В Госдепе США отметили, что денег на Украину не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU США уже исчерпали возможности по оказанию помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы на дне бочки в том, что касается возможности США предоставлять помощь для безопасности Украины. Украину ждет очень тяжелая зима», — передает РИА Новости слова Миллера. Миллер уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Он добавил, что оставшаяся сумма закончится очень скоро. Как ожидается, 6 декабря сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере 106 млрд долларов, в котором 61 млрд долларов предусмотрен для поддержки Украины, передает RT.

США уже исчерпали возможности по оказанию помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы на дне бочки в том, что касается возможности США предоставлять помощь для безопасности Украины. Украину ждет очень тяжелая зима», — передает РИА Новости слова Миллера. Миллер уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Он добавил, что оставшаяся сумма закончится очень скоро. Как ожидается, 6 декабря сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере 106 млрд долларов, в котором 61 млрд долларов предусмотрен для поддержки Украины, передает RT.