05 декабря 2023

Госдеп: США достигли «дна бочки» из-за помощи Украине

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Госдепе США отметили, что денег на Украину не хватает Фото:

США уже исчерпали возможности по оказанию помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы на дне бочки в том, что касается возможности США предоставлять помощь для безопасности Украины. Украину ждет очень тяжелая зима», — передает РИА Новости слова Миллера.

Миллер уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Он добавил, что оставшаяся сумма закончится очень скоро.

Как ожидается, 6 декабря сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере 106 млрд долларов, в котором 61 млрд долларов предусмотрен для поддержки Украины, передает RT.

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США уже исчерпали возможности по оказанию помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы на дне бочки в том, что касается возможности США предоставлять помощь для безопасности Украины. Украину ждет очень тяжелая зима», — передает РИА Новости слова Миллера. Миллер уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Он добавил, что оставшаяся сумма закончится очень скоро. Как ожидается, 6 декабря сенат США, в котором большинство принадлежит демократам, проголосует о том, утверждать ли пакет финансирования в размере 106 млрд долларов, в котором 61 млрд долларов предусмотрен для поддержки Украины, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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