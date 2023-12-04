Госдеп оценил положение Украины как «тяжелое»

Госдеп: положение Украины тяжелое из-за быстрого расходования средств

05 декабря 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Средства, выделенные на поддержку Украины, заканчиваются очень быстро Фото: Официальный сайт президента Украины Выделенные американскими властями средства на поддержку Украины заканчиваются очень быстро. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в данной ситуации положение Киева очень тяжелое. «Определенно положение на поле боя тяжелое. Что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сообщил Миллер журналистам во время брифинга . Он уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Оставшаяся сумма закончится очень скоро. Члены Конгресса США опасаются, что, если дополнительное финансирование для Украины не получится согласовать до Рождества, то оно будет отложено до президентских выборов в ноябре 2024 года. Источники британского журнала The Economist считают, что если президентом США станет Дональд Трамп, то поддержка может полностью прекратиться. Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что сейчас для Вашингтона основным приоритетом является помощь Израилю, а поддержка Украины — «еще один приоритет».

Выделенные американскими властями средства на поддержку Украины заканчиваются очень быстро. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что в данной ситуации положение Киева очень тяжелое. «Определенно положение на поле боя тяжелое. Что касается запроса на дополнительное финансирование, то мы абсолютно обеспокоены, что уровень средств иссякает», — сообщил Миллер журналистам во время брифинга. Он уточнил, что в настоящее время потрачено более 97% средств, которые изначально выделялись американским конгрессом президенту США Джо Байдену на поддержку Украины. Оставшаяся сумма закончится очень скоро. Члены Конгресса США опасаются, что, если дополнительное финансирование для Украины не получится согласовать до Рождества, то оно будет отложено до президентских выборов в ноябре 2024 года. Источники британского журнала The Economist считают, что если президентом США станет Дональд Трамп, то поддержка может полностью прекратиться. Спикер Палаты представителей США Майкл Джонсон заявил, что сейчас для Вашингтона основным приоритетом является помощь Израилю, а поддержка Украины — «еще один приоритет».