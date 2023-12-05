05 декабря 2023

МИД Британии: Лондон введет санкции против тех, кто помогает РФ вести СВО

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Приём консульства Британии в Хайяте. Екатеринбург, англия, флаг великобритании
МИД Великобритании отметил, что цель санкций — лишить Россию ресурсов Фото:

Великобритания 6 декабря введет санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию оборудование и комплектующие для военных целей. Информация об этом следует из заявления Министерства иностранных дел страны.

«Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают Владимира Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям», — передает сообщение МИД Великобритании ТАСС. Уточняется, что цель санкций — лишить Россию ресурсов, необходимых для проведения СВО на Украине.

В конце ноября лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание не подписывать документы с российской стороной.

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Великобритания 6 декабря введет санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию оборудование и комплектующие для военных целей. Информация об этом следует из заявления Министерства иностранных дел страны. «Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают Владимира Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям», — передает сообщение МИД Великобритании ТАСС. Уточняется, что цель санкций — лишить Россию ресурсов, необходимых для проведения СВО на Украине. В конце ноября лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание не подписывать документы с российской стороной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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