МИД Британии: Лондон введет санкции против тех, кто помогает РФ вести СВО

06 декабря 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

МИД Великобритании отметил, что цель санкций — лишить Россию ресурсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Великобритания 6 декабря введет санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию оборудование и комплектующие для военных целей. Информация об этом следует из заявления Министерства иностранных дел страны. «Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают Владимира Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям», — передает сообщение МИД Великобритании ТАСС. Уточняется, что цель санкций — лишить Россию ресурсов, необходимых для проведения СВО на Украине. В конце ноября лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание не подписывать документы с российской стороной.

Великобритания 6 декабря введет санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые поставляют в Россию оборудование и комплектующие для военных целей. Информация об этом следует из заявления Министерства иностранных дел страны. «Великобритания в среду [6 декабря] введет санкции в отношении военных поставщиков, которые поддерживают Владимира Путина. Иностранные поставщики, экспортирующие оборудование и комплектующие в Россию, будут среди десятков физических лиц и групп, которые подвергнутся санкциям», — передает сообщение МИД Великобритании ТАСС. Уточняется, что цель санкций — лишить Россию ресурсов, необходимых для проведения СВО на Украине. В конце ноября лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание не подписывать документы с российской стороной.