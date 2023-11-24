Стало известно, почему Украина отказалась завершать конфликт с РФ в 2022 году

Депутат Арахамия: Джонсон отговорил Киев завершить конфликт в 2022 году

25 ноября 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Давид Арахамия входил в украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Об этом заявил лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Россияне готовы были закончить конфликт, если мы возьмем нейтралитет как Финляндия и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. <…>Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: „Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать“» — поделился Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1». Арахамия входил в состав украинской делегации переговорах весной 2022 года. Он также отметил, что невступление в НАТО было ключевым пунктом для наступления перемирия со стороны России. В 2019 году введены в действие конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституции, что до этого времени было запрещено. В связи с этим, невступление в военный альянс ради прекращения огня, рассматривается как нарушение главного украинского закона. Это, в свою очередь, стало одной из причин неудач переговорного процесса. После начала спецоперации на Украине, Москва и Киев провели серию переговоров, но все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс с Москвой. 4 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт на Украине мог завершиться в 2022 году во время переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал указание ничего не подписывать с российской стороной. Об этом заявил лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Россияне готовы были закончить конфликт, если мы возьмем нейтралитет как Финляндия и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. <…>Когда мы вернулись из Стамбула, приехал в Киев Борис Джонсон и сказал: „Мы вообще не будем с ними ничего подписывать, и давайте будем просто воевать“» — поделился Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1». Арахамия входил в состав украинской делегации переговорах весной 2022 года. Он также отметил, что невступление в НАТО было ключевым пунктом для наступления перемирия со стороны России. В 2019 году введены в действие конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституции, что до этого времени было запрещено. В связи с этим, невступление в военный альянс ради прекращения огня, рассматривается как нарушение главного украинского закона. Это, в свою очередь, стало одной из причин неудач переговорного процесса. После начала спецоперации на Украине, Москва и Киев провели серию переговоров, но все они оказались безуспешными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что после встречи в Стамбуле 29 марта Запад запретил Украине продолжать переговорный процесс с Москвой. 4 мая президент РФ Владимир Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.