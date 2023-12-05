Свердловский СК возбудил уголовное дело в отношении студента, избившего девушку

06 декабря 2023 в 06:12 Размер текста - 17 +

СК возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет России по Свердловской области расследует дело о нападении студента-иностранца на его бывшую девушку. Молодой человек поджидал ее у квартиры, где начал выяснять отношения, после чего напал. Информацию о возбуждении уголовного дела сообщил региональный СК. «В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В середине ноября 2023 года в доме по улице Дорожной в городе Екатеринбурге между девушкой и молодым человеком, 1999 г. р., являющимся гражданином иностранного государства и проходящим обучение в одном из ВУЗов Екатеринбурга, произошел конфликт», — говорится в сообщении в telegram-канале СК России по Свердловской области. Уточняется, что в ходе ссоры молодой человек избил девушку так, что это «могло угрожать ее жизни». СК устанавливает все обстоятельства инцидента. Пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью. Пострадавшая рассказала E1.RU, что ее бывший парень, гражданин Ирака, стал караулить ее после расставания. Девушка заявила, что 15 ноября молодой человек поджидал ее у квартиры, после чего «повалил на пол, пытался выдавить глаз и начал душить», отогнать парня помогла проходившая мимо соседка.

Следственный комитет России по Свердловской области расследует дело о нападении студента-иностранца на его бывшую девушку. Молодой человек поджидал ее у квартиры, где начал выяснять отношения, после чего напал. Информацию о возбуждении уголовного дела сообщил региональный СК. «В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. В середине ноября 2023 года в доме по улице Дорожной в городе Екатеринбурге между девушкой и молодым человеком, 1999 г. р., являющимся гражданином иностранного государства и проходящим обучение в одном из ВУЗов Екатеринбурга, произошел конфликт», — говорится в сообщении в telegram-канале СК России по Свердловской области. Уточняется, что в ходе ссоры молодой человек избил девушку так, что это «могло угрожать ее жизни». СК устанавливает все обстоятельства инцидента. Пострадавшая пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести вреда здоровью. Пострадавшая рассказала E1.RU, что ее бывший парень, гражданин Ирака, стал караулить ее после расставания. Девушка заявила, что 15 ноября молодой человек поджидал ее у квартиры, после чего «повалил на пол, пытался выдавить глаз и начал душить», отогнать парня помогла проходившая мимо соседка.