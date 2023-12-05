«Известия»: мужчины больше тратят на подарки девушкам и чаще просят их вернуть

06 декабря 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Аналитики исследовали подарки, которые дарят девушкам мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России мужчины, которые больше денег тратят на подарки девушкам, чаще просят их вернуть при расставании. Такие данные привели в ходе исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV. «Мужчины тратят на подарки девушкам в три раза больше денег и в результате чаще обращаются к бывшей пассии с просьбой вернуть презенты после расставания», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков. При этом 17% мужчин признаются, что сталкивались с требованиями бывших вернуть подарки после расставания. По данным экспертов, половина опрошенных вернули подарки обратно (51%). Однако около четверти респондентов проигнорировали просьбу, каждый пятый вернул деньгами, а 7% делали вид, что выкинули или потеряли презент, чтобы его не возвращать. В исследовании отмечается, что девушки сталкивались с просьбой вернуть подарок чаще. При этом, 72% девушек получали от своих бывших бойфрендов подарки ценой до 100 тысяч рублей. Каждая десятая получала презент стоимостью свыше полумиллиона рублей. Аналитики страховой компании подсчитали, что почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей.

В России мужчины, которые больше денег тратят на подарки девушкам, чаще просят их вернуть при расставании. Такие данные привели в ходе исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного бренда SOKOLOV. «Мужчины тратят на подарки девушкам в три раза больше денег и в результате чаще обращаются к бывшей пассии с просьбой вернуть презенты после расставания», — передает газета «Известия», ссылаясь на данные аналитиков. При этом 17% мужчин признаются, что сталкивались с требованиями бывших вернуть подарки после расставания. По данным экспертов, половина опрошенных вернули подарки обратно (51%). Однако около четверти респондентов проигнорировали просьбу, каждый пятый вернул деньгами, а 7% делали вид, что выкинули или потеряли презент, чтобы его не возвращать. В исследовании отмечается, что девушки сталкивались с просьбой вернуть подарок чаще. При этом, 72% девушек получали от своих бывших бойфрендов подарки ценой до 100 тысяч рублей. Каждая десятая получала презент стоимостью свыше полумиллиона рублей. Аналитики страховой компании подсчитали, что почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей.