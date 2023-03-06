Опрос показал, сколько денег готовы потратить мужчины на подарки к 8 Марта

«АльфаСтрахование»: почти треть мужчин готовы потратить на подарки к 8 Марта до 1000 рублей

07 марта 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Треть мужчин готовы потратить на подарок любимой до тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей. Об этом заявляют аналитики страховой компании «АльфаСтрахование». «Потратить до тысячи рублей на подарок к 8 Марта готовы 26,3% опрошенных мужчин. Еще 24,7% респондентов хотят потратить от пяти до семи тысяч рублей», — пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на опрос страховой компании. По данным аналитиков, еще 17,7% мужчин хотят вложить в подарок от семи до десяти тысяч рублей. На подарки мужчины будут тратить личные средства, без кредитов и накоплений, добавили в «АльфаСтраховании». Самым лучшим подарком для любимой женщины 32,9% респондентов считают тот, о котором она попросила сама. 18% мужчин считают, что хватит букета цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% участников опроса хотят подарить коробку конфет и лишь 6% вложатся в одежду, аксессуары и романтический ужин. Ранее URA.RU сообщало, что перед Международным женским днем стоимость цветов повысится на 23% по сравнению с февралем. Однако в сам праздник цветы подешевеют.

Почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей. Об этом заявляют аналитики страховой компании «АльфаСтрахование». «Потратить до тысячи рублей на подарок к 8 Марта готовы 26,3% опрошенных мужчин. Еще 24,7% респондентов хотят потратить от пяти до семи тысяч рублей», — пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на опрос страховой компании. По данным аналитиков, еще 17,7% мужчин хотят вложить в подарок от семи до десяти тысяч рублей. На подарки мужчины будут тратить личные средства, без кредитов и накоплений, добавили в «АльфаСтраховании». Самым лучшим подарком для любимой женщины 32,9% респондентов считают тот, о котором она попросила сама. 18% мужчин считают, что хватит букета цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% участников опроса хотят подарить коробку конфет и лишь 6% вложатся в одежду, аксессуары и романтический ужин. Ранее URA.RU сообщало, что перед Международным женским днем стоимость цветов повысится на 23% по сравнению с февралем. Однако в сам праздник цветы подешевеют.