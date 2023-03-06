06 марта 2023

Опрос показал, сколько денег готовы потратить мужчины на подарки к 8 Марта

«АльфаСтрахование»: почти треть мужчин готовы потратить на подарки к 8 Марта до 1000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы, мимозы и тюльпаны. Челябинск, праздник, тюльпаны, букет, женский день, цветы, международный женский день, 8марта, весна
Треть мужчин готовы потратить на подарок любимой до тысячи рублей Фото:

Почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей. Об этом заявляют аналитики страховой компании «АльфаСтрахование».

«Потратить до тысячи рублей на подарок к 8 Марта готовы 26,3% опрошенных мужчин. Еще 24,7% респондентов хотят потратить от пяти до семи тысяч рублей», — пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на опрос страховой компании. По данным аналитиков, еще 17,7% мужчин хотят вложить в подарок от семи до десяти тысяч рублей.

На подарки мужчины будут тратить личные средства, без кредитов и накоплений, добавили в «АльфаСтраховании». Самым лучшим подарком для любимой женщины 32,9% респондентов считают тот, о котором она попросила сама. 18% мужчин считают, что хватит букета цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% участников опроса хотят подарить коробку конфет и лишь 6% вложатся в одежду, аксессуары и романтический ужин.

Ранее URA.RU сообщало, что перед Международным женским днем стоимость цветов повысится на 23% по сравнению с февралем. Однако в сам праздник цветы подешевеют.

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Почти треть мужчин готовы потратить на подарки женщинам к Международному женскому дню до 1000 рублей, другая треть мужчин планирует вложить в сюрприз от пяти до семи тысяч рублей. Об этом заявляют аналитики страховой компании «АльфаСтрахование». «Потратить до тысячи рублей на подарок к 8 Марта готовы 26,3% опрошенных мужчин. Еще 24,7% респондентов хотят потратить от пяти до семи тысяч рублей», — пишет ТАСС в Telegram, ссылаясь на опрос страховой компании. По данным аналитиков, еще 17,7% мужчин хотят вложить в подарок от семи до десяти тысяч рублей. На подарки мужчины будут тратить личные средства, без кредитов и накоплений, добавили в «АльфаСтраховании». Самым лучшим подарком для любимой женщины 32,9% респондентов считают тот, о котором она попросила сама. 18% мужчин считают, что хватит букета цветов, 11,8% планируют дарить парфюм, 9% участников опроса хотят подарить коробку конфет и лишь 6% вложатся в одежду, аксессуары и романтический ужин. Ранее URA.RU сообщало, что перед Международным женским днем стоимость цветов повысится на 23% по сравнению с февралем. Однако в сам праздник цветы подешевеют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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