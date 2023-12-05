Для челябинских бойцов в зону СВО отправили мобильные бани. Видео

06 декабря 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Баня оборудована парной, душевой и стиральной машиной Фото: Илья Московец © URA.RU Мобильные бани для солдат производят в городе Златоуст Челябинской области, успели отправить пять готовых комплексов. Об этом рассказал telegram-канал «SHOT». «На производство одного передвижного комплекса уходит около месяца. Он оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть все необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Как утверждает конструктор, баня может работать как „по старинке“, без света и подачи воды, так и подключаться к водоснабжению и электричеству», — говорится в сообщении telegram-канала. По словам предпринимателя из Златоуста Радика Закирова решение начать строить мобильные парные у него появилось, после того как его сын ушел служить на СВО. Материалы и деньги на сборку конструкции собирают с жителей Челябинской области. Пять мобильных бань-прицепов отправлено на СВО.

Мобильные бани для солдат производят в городе Златоуст Челябинской области, успели отправить пять готовых комплексов. Об этом рассказал telegram-канал «SHOT». «На производство одного передвижного комплекса уходит около месяца. Он оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть все необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Как утверждает конструктор, баня может работать как „по старинке“, без света и подачи воды, так и подключаться к водоснабжению и электричеству», — говорится в сообщении telegram-канала. По словам предпринимателя из Златоуста Радика Закирова решение начать строить мобильные парные у него появилось, после того как его сын ушел служить на СВО. Материалы и деньги на сборку конструкции собирают с жителей Челябинской области. Пять мобильных бань-прицепов отправлено на СВО.