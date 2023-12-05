05 декабря 2023

Для челябинских бойцов в зону СВО отправили мобильные бани. Видео

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Ретро-поезд «Эшелон Победы». Екатеринбург, баня, тазики, эшелон победы, помывочная зона
Баня оборудована парной, душевой и стиральной машиной Фото:

Мобильные бани для солдат производят в городе Златоуст Челябинской области, успели отправить пять готовых комплексов. Об этом рассказал telegram-канал «SHOT».

«На производство одного передвижного комплекса уходит около месяца. Он оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть все необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Как утверждает конструктор, баня может работать как „по старинке“, без света и подачи воды, так и подключаться к водоснабжению и электричеству», — говорится в сообщении telegram-канала.

По словам предпринимателя из Златоуста Радика Закирова решение начать строить мобильные парные у него появилось, после того как его сын ушел служить на СВО. Материалы и деньги на сборку конструкции собирают с жителей Челябинской области. Пять мобильных бань-прицепов отправлено на СВО.

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Мобильные бани для солдат производят в городе Златоуст Челябинской области, успели отправить пять готовых комплексов. Об этом рассказал telegram-канал «SHOT». «На производство одного передвижного комплекса уходит около месяца. Он оборудован парной, душевой и стиральной машиной. Для удобства солдат есть все необходимое: мыло, полотенца, бритвенные наборы, ковши и веники. Как утверждает конструктор, баня может работать как „по старинке“, без света и подачи воды, так и подключаться к водоснабжению и электричеству», — говорится в сообщении telegram-канала. По словам предпринимателя из Златоуста Радика Закирова решение начать строить мобильные парные у него появилось, после того как его сын ушел служить на СВО. Материалы и деньги на сборку конструкции собирают с жителей Челябинской области. Пять мобильных бань-прицепов отправлено на СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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