Ресторан «Солнце» продают за 85 миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Копейске Челябинской области выставлен на продажу ресторaн «Сoлнце». Стоимость объекта — 85 миллионов рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Пpодам готовый бизнeс. Pесторaн „Сoлнце“. Pабoтаем с 2017 года. Bлoжeнo oчень много врeмени, cил и cредств. Рecтoран наxодитcя мeжду Челябинcкoм и Копейском. 2 этажa, 3 бaнкeтных зaлa, дeтская игpовая комнaтa. Общая площадь помeщения 1500 квадратных метpoв. Зeмельный участок 2000 квадратных метров. Свежий дизайнерский ремонт. Собственная парковка на 70 автомобилей. 2-й этаж на 300 человек. 1-й этаж на 50 человек. Детская комната на 40 человек. Видеонаблюдение — 30 камер. Центральная коммуникация (газ, вода, электричество)», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта в комплексе составляет 85 000 000 рублей.

Указано, что ресторан работает на банкеты, доставку, детские мероприятия и повседневное обслуживание. Есть своя клиентская база. В ресторане работают опытный персонал, ведутся странички в социальных сетях.

Принимаются варианты как продажи самого помещения, так и готового бизнеса. О причинах продажи объекта не сообщается. Согласно опубликованным официальным данным сайта ресторана «Солнце» владельцем бизнеса является Алои Артур Николаевич.

Ресторан «Солнце» выставлен на продажу https://www.avito.ru/kopeysk/gotoviy_biznes/restoran_solntse_3598910837#extended