05 декабря 2023

Предприниматель из ЯНАО украл почти тысячу тонн нефти

© Служба новостей «URA.RU»
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Хант Кечимов. Сургут, нефть, нефтедобыча, нефтеразлив
В Губкинском за кражу 933 тонн нефти осужден предприниматель Фото:

В Губкинском (ЯНАО) осужден руководитель коммерческой организации за кражу 933 тонн нефти. Преступление он совершал в 2018—2019 годах, сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Подсудимый, с декабря 2018 года по июль 2019 года, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода „Уренгой-Холмогоры“ в поселке Пурпе Пуровского района. С этой целью он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой, после этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод и подключили к трубной магистрали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Таким способом было украдено 933 тонны нефти на сумму около 26 миллионов рублей. Суд признал предпринимателя виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы с уплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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В Губкинском (ЯНАО) осужден руководитель коммерческой организации за кражу 933 тонн нефти. Преступление он совершал в 2018—2019 годах, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Подсудимый, с декабря 2018 года по июль 2019 года, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода „Уренгой-Холмогоры“ в поселке Пурпе Пуровского района. С этой целью он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой, после этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод и подключили к трубной магистрали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Таким способом было украдено 933 тонны нефти на сумму около 26 миллионов рублей. Суд признал предпринимателя виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы с уплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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