Предприниматель из ЯНАО украл почти тысячу тонн нефти

06 декабря 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В Губкинском за кражу 933 тонн нефти осужден предприниматель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) осужден руководитель коммерческой организации за кражу 933 тонн нефти. Преступление он совершал в 2018—2019 годах, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Подсудимый, с декабря 2018 года по июль 2019 года, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода „Уренгой-Холмогоры“ в поселке Пурпе Пуровского района. С этой целью он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой, после этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод и подключили к трубной магистрали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Таким способом было украдено 933 тонны нефти на сумму около 26 миллионов рублей. Суд признал предпринимателя виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы с уплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В Губкинском (ЯНАО) осужден руководитель коммерческой организации за кражу 933 тонн нефти. Преступление он совершал в 2018—2019 годах, сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Подсудимый, с декабря 2018 года по июль 2019 года, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода „Уренгой-Холмогоры“ в поселке Пурпе Пуровского района. С этой целью он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой, после этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод и подключили к трубной магистрали», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Таким способом было украдено 933 тонны нефти на сумму около 26 миллионов рублей. Суд признал предпринимателя виновным в краже в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы с уплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей.